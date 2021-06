Comprar de forma online te permite hacer comparaciones e investigar los precios de un mismo producto en diferentes tiendas. Además, te otorga múltiples beneficios: rapidez, seguridad y comodidad. Por ese motivo, las personas que normalmente adquieren productos por esta vía esperan anualmente el Amazon Prime Day .

¿Qué es el Amazon Prime Day 2021?

El Amazon Prime Day 2021 es una fecha especial en el que esta popular tienda virtual ofrece todo tipo de productos al mejor precio y con descuentos exclusivos.

¿Cuándo comienza el Amazon Prime Day 2021 y en qué países?

Cabe mencionar que Amazon señaló que su evento anual de descuentos en línea se realizará el 21 y 22 de junio en Estados Unidos, México, España y otros países. En este 2021 el Prime Day ha vuelto a su cronograma común en casi todo el mundo con excepción de Canadá e India.

¿A qué hora será el Amazon Prime Day 2021?

Amazon dará inicio a sus 48 horas de ofertas el 21 de junio a media noche PT (3:00 a.m. ET), evento que se alagará hasta la medianoche del 22 de junio para miembros Prime en Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes, Turquía, España, Singapur, Arabia Saudita, Portugal, Países Bajos, México, Luxemburgo, Japón, Italia, Alemania, Francia, China, Brasil, Bélgica, Austria y Australia.

¿Cuánto dinero se ahorran los clientes en el Amazon Prime Day?

Según las estadísticas que maneja Amazon Prime Day, el año pasado los miembros del servicio Prime —suscripción que tiene un costo anual de US$ 119— ahorraron más de US$ 1.400 millones durante el Prime Day. Además, los vendedores alcanzaron un récord de ventas superando los US$ 3.500 millones en todo el mundo.

¿En qué categorías ofrecerá productos Amazon Prime Day?

Amazon pondrá al alcance de sus clientes 2 millones de ofertas en las categorías de moda, hogar, electrónicos y más; así como múltiples beneficios para los servicios de entretenimiento de Amazon como Prime Video, Amazon Music y Prime Gaming.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix lanzó recientemente el tráiler oficial de la segunda temporada de una de sus grandes apuestas mundiales “Yo nunca”, nos seguirá sorprendiendo con su humor ácido protagonizada por personajes incomprendidos. . (Fuente: Netflix)

TE PUEDE INTERESAR