A pocos días de celebrar Año Nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció este martes el horario que tendrán los servicios de transporte público el 31 de diciembre y 1 de enero de 2021. Estos horarios están en concordancia con el horario de inmovilización social o toque de queda que impuso el Gobierno ante el crecimiento de la curva de contagios por COVID-19.

Como se recuerda, la inmovilización social regirá en Lima, Callao, con el objetivo de mitigar los casos de coronavirus. Igualmente se estableció en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, debido al aumento de los contagios del COVID-19 y la respuesta hospitalaria de cada región. En estas regiones los horarios son diferentes a los dela capital.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que el nuevo horario de toque de queda estará impuesto desde el martes 22 de diciembre hasta el próximo 4 de enero del 2021. En Lima y el Callao regirá desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Según detalló la ATU en su comunicado, durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, el transporte regular en Lima y Callao brindará el servicio de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. Los taxis tendrán un horario de circulación idéntico en estas fechas.

Igualmente, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará el jueves 31 de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y el viernes 1 de enero de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Mientras tanto, los Corredores Complementarios atenderán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Horario del Metropolitano para Año Nuevo

Jueves 31 de diciembre

Los servicios regulares A, C y D funcionarán de 5:15 a. m. a 10:00 p.m.

Los servicios expresos 1, 2, 3, y Súper Expreso Norte atenderán, en la mañana, de 5:15 a. m. a 10:00 a.m.

Los servicios expresos 6, 7 y 9 funcionarán de 5:30 a. m. a 10:00 a.m.

El servicio Súper Expreso operará de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los servicios expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11:00 a.m. a 8:30 p.m.

El Expreso 5 ampliará su horario de cierre y funcionará de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

El servicio regular B y el Expreso 8 quedan suspendidos por este día.

Las rutas alimentadoras operarán con normalidad de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.

Viernes 1 de enero de 2021

Los servicios regulares A, B y C operarán de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. en sus recorridos habituales.

Las rutas alimentadoras funcionarán de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.

La ATU exhortó a los usuarios a no salir de casa y hacerlo solo si es estrictamente necesario. En caso de salir, la institución pidió que los ciudadanos sigan las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19. En el mismo sentido, recordó el uso de la mascarilla y protector facial, así como respetar el aforo en el transporte público.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Rímac: así luce el Mercado de Flores a pocos días del Año Nuevo