El famoso dinosaurio morado, Barney, volverá a las pantallas, aunque esta vez lo hará por la pantalla grande. El actor Daniel Kaluuya, conocido por su protagónico en “¡Huye!”, está preparando un live action para adultos junto a Mattel y la productora A24.

El actor británico manifestó que luego de que el personaje forme parte de la infancia de muchas generaciones y desaparezca de manera sorpresiva, ahora volverá para confirmar si su mensaje “Te quiero yo y tú a mí” ha perdurado con el pasar de los años.

Kaluuya opinó que los programas y películas infantiles no deben ser dejadas de lado, ya que estas producciones de alguna manera acercan más a los espectadores al mundo del cine y la televisión.

“Mis más recientes películas están muy alineadas a lo que represento como hombre. Pero hay muchas otras cosas que hago como hombre. Amo las películas para niños. ¿Cómo conocieron todos el cine? Al ver películas para niños. No me quiero restringir a las limitaciones de cómo me percibe la gente”, expresó Kaluuya.

Cabe destacar que Mattel está próximo a estrenar una nueva serie de Barney, aunque con una visión moderna y que estará disponible el próximo año. Este programa intentará inspirar a la próxima generación a escuchar, aprender, ayudar y convencer de que los sueños se hacen realidad.

“Creemos que, a los padres, muchos de los cuales recordarán con cariño al Barney original de su propia infancia, también les encantará el programa”, reveló el productor del programa.

¿De qué tratará la película de Barney?

La nueva película de Mattel tendrá un enfoque dirigido para un público millennial, el cual creció viendo al dinosaurio y ahora son jóvenes o en algunos casos adultos. La película de Barney tendrá una adaptación que tendrá como objetivo conectar con su público que ya creció. Así lo manifestó el vicepresidente de Mattel, Kevin McKeon.

Durante una entrevista con The New Yorker, el ejecutivo reveló que en esta nueva versión de Barney se buscará resaltar los valores con una mirada más a la realidad y no como en los clásicos capítulos de la serie que estaba dirigida a los niños, “Barney y sus amigos”.

“Esta película (de Barney) se inclinará hacia la angustia milenaria de la propiedad en lugar de ajustarla para los niños. Es realmente una obra de teatro para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney, solo el nivel de desencanto dentro de la generación”, agregó McKeon.

El actor de “¡Huye!” y “¡Nop!”, Daniel Kaluuya, será el productor de esta nueva historia y confirmó que el guión lo ha preparado en base a una historia surrealista.

Kaluuya confesó que está muy emocionado por dar a conocer a este héroe moderno a las nuevas generaciones y tratar de revivir la popular frase de Barney en la cultura popular, según informó Elle.