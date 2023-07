La cantante Olivia Rodrigo reveló durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music el momento en que eligió el nombre de su segundo álbum de estudio. Aunque cueste difícil creerlo, la artista estadounidense contó que su elección fue durante la presentación de “SOUR”, su debut discográfico.

Luego de dos años de su primer álbum, la artista estrenó su canción “Vampire”, tema que es el primer adelanto de su segundo disco “GUTS”. La reciente canción de Rodrigo ha recibido miles de críticas favorables, las cuales la califican como un trabajo bien realizado, aunque más visceral de la artista.

Estos comentarios resultan ser el objetivo de la cantante, puesto que quiere romper la imagen de dulce con la cual se dio a conocer. Cabe destacar que Rodrigo se encuentra en una época de cambios en su vida personal, donde ha elegido vivir en Nueva York a sus 20 años.

“Creo que escuché muchas cosas más pesadas mientras crecía y eso es lo que siempre me ha atraído. Pero creo que en mi vida cotidiana normal, no puedo expresar esos sentimientos de ira y mierda sucia y estropearlo todo. Y creo que en la música tienes la libertad de expresar sentimientos que no puedes expresar en tu vida cotidiana. Y creo que tal vez por eso me atrae tanto esto, porque no me ensucio todos los días en la vida diaria y en el trabajo”, agregó la norteamericana.

¿Cómo eligió el nombre de su nuevo álbum “GUTS”?

A su corta edad, para Olivia el álbum significa crecimiento y descubrir quién es en este momento de su vida. Ella siente que creció 10 años desde los 18 a los 20, y significó un periodo muy intenso por los cambios y la incomodidad.

Además, agregó que su trabajo es una parte natural del crecimiento y quiere reflejarlo en su nuevo álbum, según recoge Los 40.

“Lo tenía decidido desde hace tiempo. Casi desde cuando estaba haciendo SOUR. Sabía que quería que el próximo se llamara GUTS. Lo tenía en mi cabeza. Eran cuatro letras, todo en mayúsculas, como SOUR. Me encanta. Creo que es una palabra interesante. La gente lo usa en tantos contextos interesantes. Significa valentía, pero también significa intuición, como escuchar tu instinto. Simplemente creo que son todas estas cosas que coincidentemente fueron cosas en las que realmente he estado pensando en este capítulo de mi vida”, explicó Olivia.

¿Cuándo será el estreno de GUTS, el segundo álbum de Olivia Rodrigo?

El segundo álbum, GUTS, se estrena el 8 de septiembre, información que fue dada a conocer oficialmente por la intérprete en su cuenta oficial de Instagram. La publicación fue compartida con una foto que sería la imagen oficial de la portada del disco y la siguiente frase: “¡Estoy tan orgullosa de este disco que no puedo esperar para compartirlo con todos vosotros!”.