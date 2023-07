El próximo 21 de julio llega a los cines de todo el mundo una de las películas más esperadas del año, el live-action de ‘Barbie’, la cual es protagonizada por la reconocida actriz australiana Margot Robbie.

La artista australiana cumplió el último domingo 2 de julio 33 años y este año te contaremos algunos datos de la artista.

¿Margot Robbie es fanática del metal?

A pesar de que dará vida a uno de los personajes más ‘pinkys’ de la historia, Margot Robbie ha confesado en más de una oportunidad ser gran fanática del metal y que llegó a conocer a Metallica.

Asimismo, en el año 2018, Bullet For My Valentine dedicó una de sus presentaciones a Robbie, quien no pudo contener la emoción al ver el momento captado en vídeo.

¿Cómo consiguió Margot Robbie sus mejores papeles?

Margot Robbie contó que uno de los secretos para haber participado en grandes películas como ‘Había una vez en Hollywood’, ‘El escuadrón Suicida’, entre otras, fue el escribir cartas.

Según indicó, escribió cartas convincentes a las principales figuras de la industria del entretenimiento, demostrando que si quieres algo, no hay más opción que buscarlo.

¿Margot Robbie es millonaria?

Con el paso de los años y debido a sus grandes papeles en diversas producciones, Margot Robbie ha logrado reunir una gran fortuna.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio web especializado en la fortuna de los famosos, actualmente la actriz cuenta con un patrimonio neto de $40 millones de dólares.

¿Cuánto tiempo puede aguantar la respiración Margot Robbie?

Usualmente, las personas suelen aguantar la respiración menos de un minuto, pero Margot Robbie tiene la capacidad de hacerlo hasta por cinco minutos.

Este sorpresivo logro lo aprendió durante el rodaje de la película ‘Suicide Squad’ donde tenía una escena larga bajo el agua, por lo que recibió aprender técnicas de respiración de especialistas.

¿Cómo se hizo conocida Margot Robbie?

Margot Robbie logró la fama en su natal Australia al interpretar a Donna Freedman en la serie de televisión Neighbors, donde participó en 311 episodios y con la que logró ser nominada a dos premios Logie Awards.

Posteriormente, comenzó a ganar popularidad por sus papeles en las exitosas películas El lobo de Wall Street (2013) y Focus (2015).