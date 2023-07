Todo lo que gira entorno al astro del fútbol mundial nacido en la ciudad de Rosario hace 36 años marca tendencia y genera que los temas con su nombre y apellido se vuelvan viral en redes sociales. El actual futbolista del Inter Miami y campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, lleva y sostiene una carrera con grandes logros y éxitos, al igual que el intérprete de “All Night Long”, quien alcanzó la fama entre la década de los 70 y 80 gracias a un pop y funk que le encanta a los padres de la popular ‘Pulga’. Conoce de qué se trata la historia que relaciona a uno de los mejores futbolistas de la historia con Lionel Richie, y porqué existe un vínculo directo entre ambos.

¿CUÁL ES LA HISTORIA QUE RELACIONA A LIONEL MESSI CON LIONEL RICHIE?

La vida de ambas celebridades tanto del fútbol como de la música, y a nivel mundial, esconde un estrecho vínculo que fue develado por la propia madre del astro albiceleste allá por el 2010 en plena Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Casi de manera coincidente, y mientras que Lionel Messi cumplía 23 años, y cuatro días antes del sexto mes del año, Lionel Richie festejaba 61, la mamá de la ‘Pulga’, Celia María Cuccittini, revelaba y contaba pasajes de los orígenes de su afamado hijo, nacimiento, y hasta la escogencia de su nombre de pila durante una entrevista brindada al programa AM de Telefe el mismo 24 de junio.

Para celebrar el onomástico de ‘Leo’, Vero Lozano y Leo Montero, conductores del espacio televisivo, tuvieron un entretenido e inédito diálogo con la progenitora del jugador que por entonces disputaba su segundo Mundial en tierras africanas, y en ella confesó que en realidad él debió llamarse “Leonel”, nombre que le gustaba mucho, pero al momento de realizar el registro legalmente, sucedió un malentendido que terminó por vincularlo con el cantautor y también actor estadounidense.

El papá de Lionel Messi llamado Jorge fue quien a último momento, y al parecer sin prestarle mucha atención a su esposa, decidió modificar la decisión que en principio estuvo tomada por Celia Cuccittini que recién había traído al mundo a la ‘Pulga’, y cuando lo inscribió, optó por registrarlo ante las autoridades como Lionel cambiando la “e” de Leonel por la “i” debido al gusto musical que ambos sentían por uno de sus artistas favoritos.

Así lo expresó la madre del astro argentino al confesar y revelar abiertamente que “lo anotó como Lionel, igual que Lionel Richie porque nos gustaba mucho a ambos”, aunque también dijo que “casi lo mato”.

Tras realizar esa declaración en vivo y en directo, la noticia rebotó, tuvo impacto mediático, y rápidamente llegó a los ojos y oídos del mismísimo intérprete de canciones como “Dancing on the Ceiling”, “I Call It Love”, entre otras.

¿QUÉ DIJO LIONEL RICHIE AL ENTERARSE QUE INSPIRÓ EL NOMBRE DE MESSI?

El nombre de Messi Cuccittini es producto de la inspiración ligada a la música que produjo en, sobre todo, Jorge, la figura de Lionel Richie, celebridad estadounidense que 6 años después admitió sentirse sorprendido y a la vez honrado por tamaña noticia.

Durante su arribo a Argentina para brindar un recital en el Estadio del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) el 1 de marzo de 2016, el cantautor nacido en Alabama y actualmente con 74 años a cuestas, fue entrevistado por varios medios de prensa, y manifestó que primero “pensé que era una broma”, pero “después hice mi investigación y fue su madre la que lo dijo”.

“Era verdad!”, exclamó Lionel Richie, y seguidamente realizó una graciosa analogía sobre las carreras profesionales de cada uno, indicando que “entiendo que él no pueda cantar y quiero anunciar que no puedo jugar al fútbol, así que podemos ser buenos amigos”.

Asimismo, aseguró que le gustaría conocer a sus padres para sacarse una foto con ellos, y que iba a averiguar donde ubicarlos para que pudieran disfrutar del show que ofreció en el GEBA.