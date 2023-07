Se viene comentando en algunas redes sociales y plataformas de información, que se estaría gestando una nueva función de WhatsApp para sus usuarios: la tercera “palomita”. Este rumor cada vez se viene haciendo más fuerte, sin embargo, poco se conoce al respecto. Es por ello que en esta nota te contaremos de qué trata esta nueva función; entre otros datos relacionados a este tema.

DE QUÉ TRATA LA NUEVA FUNCIÓN DE WHATSAPP Y SUS TRES “PALOMITAS” AZULES

En WhatsApp, hasta ahora, solo existen dos palomitas que indican el estado de los mensajes enviados. Sin embargo, se han difundido rumores sobre una posible tercera palomita para indicar si se ha realizado una captura de pantalla. En este sentido, es importante aclarar que esta información es falsa.

La primera palomita aparece cuando se envía un mensaje desde nuestra cuenta de WhatsApp. Esto indica que el mensaje ha sido enviado correctamente al servidor. La segunda palomita se muestra cuando el destinatario ha recibido el mensaje en su dispositivo. Esto confirma que el mensaje ha sido entregado correctamente. Finalmente, las palomitas se tornan de color azul cuando el destinatario ha abierto el mensaje y lo ha visto.

Aunque se ha especulado que una tercera palomita indicaría si se ha realizado una captura de pantalla, esta afirmación es incorrecta. En realidad, WhatsApp no cuenta con una notificación específica para informar sobre capturas de pantalla. Sin embargo, es importante mencionar que los mensajes con la función de “mensaje de visualización única” activada tienen una medida de seguridad adicional. Esta función permite bloquear la captura de pantalla por defecto, lo que brinda mayor privacidad y seguridad en la comunicación.

CÓMO SABER SI TE DEJARON EN VISTO EN WHATSAPP

Saber si te dejaron en visto en WhatsApp es relativamente sencillo gracias a las funciones que ofrece la aplicación. En primer lugar, cuando envías un mensaje a alguien y este ha sido leído por el destinatario, WhatsApp muestra dos marcas de verificación de color azul. Esto indica que el mensaje ha sido entregado correctamente y que la persona lo ha visto. Si solo aparece una marca de verificación, significa que el mensaje ha sido entregado al servidor de WhatsApp, pero aún no ha sido leído por el destinatario.

En segundo lugar, WhatsApp ofrece la función de “última vez”. Si la persona con la que estás intentando comunicarte ha desactivado esta función o no la tiene configurada, no podrás ver cuándo fue la última vez que estuvo en línea. Esto puede ser un indicio de que te ha dejado en visto, ya que no aparecerá ninguna información sobre su actividad reciente.

Por último, otra señal de que te han dejado en visto es la falta de respuesta. Si has enviado un mensaje y han pasado un tiempo considerable sin recibir ninguna respuesta, es probable que la persona haya optado por ignorar tu mensaje o simplemente no esté interesada en responder en ese momento. Sin embargo, es importante recordar que hay muchas razones por las cuales alguien puede no responder de inmediato, como ocupaciones, falta de conexión o simplemente no haber visto el mensaje.

QUÉ ES WHATSAPP

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea ampliamente utilizada en todo el mundo. Fue lanzada en 2009 y adquirida por Facebook en 2014. Con millones de usuarios, WhatsApp permite enviar mensajes de texto, realizar llamadas de voz y videollamadas, compartir archivos multimedia como fotos y videos, así como también compartir ubicaciones y contactos.

Una de las características más destacadas de WhatsApp es su facilidad de uso y su interfaz intuitiva. La aplicación utiliza la conexión a Internet del dispositivo para enviar y recibir mensajes, evitando así los costos adicionales asociados con los mensajes de texto tradicionales. Además, WhatsApp ofrece funciones de cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad y privacidad de las conversaciones.

WhatsApp ha revolucionado la comunicación, permitiendo a las personas mantenerse conectadas de manera rápida y eficiente, sin importar la distancia. Ya sea para uso personal o profesional, WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para el intercambio de información y la comunicación instantánea en el mundo moderno.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP

Para descargar WhatsApp en tu dispositivo, sigue estos pasos básicos:

Accede a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Si utilizas un teléfono Android, ve a la Play Store, y si usas un iPhone, ve a la App Store.

En la barra de búsqueda de la tienda de aplicaciones, escribe “ WhatsApp ” y presiona enter o busca el ícono reconocible de WhatsApp .

” y presiona enter o busca el ícono reconocible de . Aparecerá la aplicación de WhatsApp en los resultados de búsqueda. Selecciona la aplicación oficial de WhatsApp desarrollada por WhatsApp Inc.

en los resultados de búsqueda. Selecciona la aplicación oficial de desarrollada por Inc. Haz clic en el botón “Descargar” o “Instalar”. Asegúrate de tener suficiente espacio en tu dispositivo para descargar e instalar la aplicación.

Una vez que la descarga se complete, la aplicación se instalará automáticamente en tu dispositivo.

Una vez instalada, abre WhatsApp y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta. Deberás proporcionar tu número de teléfono y verificarlo a través de un código que recibirás por mensaje de texto.

y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta. Deberás proporcionar tu número de teléfono y verificarlo a través de un código que recibirás por mensaje de texto. Una vez verificado tu número, podrás configurar tu perfil, importar tus contactos y empezar a utilizar WhatsApp para enviar mensajes, realizar llamadas y compartir archivos multimedia.

Debes tener en cuenta que, para poder comunicarte con alguien por este medio, esa persona también tendrá que tener descargada la aplicación. Así mismo, no se debe olvidar que esta app se gratuita.