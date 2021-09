Este 18 de setiembre, los fanáticos de los comics y los superhéroes del universo de DC están de fiesta. Los seguidores del ‘Caballero de la noche’ celebrarán el día principal de su personaje favorito, en lo que se ha denominado el Batman Day . Aquí te contamos, desde cuándo y por qué se le conoce así a este día especial.

Por qué se celebra el Batman Day en setiembre

Muchos de los seguidores de Batman , pese a su fanatismo por este famoso personaje, no saben por qué el detective del cómic tiene un día en especial para festejarlo. Pues, te contamos que desde el 2014, cuando el paladín de la justicia cumplió 75 años de existencia; sus creadores quisieron rendirle homenaje a lo que fue Bruce Wayne o Bruno Díaz, como comúnmente se le conoce en México.

Desde cuándo se festeja el Batman Day

En principio se decidió que el Batman Day se celebre en marzo, para hacer coincidir con la fecha en la que el personaje de historietas debutó. Sin embargo, con el ánimo de vender más se decidió mover el día para julio, y así coincidir con el Comic Con de dicho periodo.

Tiempo después, Detective Comics finalmente decidió variar una vez más la fecha. Esta vez los creadores creyeron conveniente que el tercer sábado de setiembre fuera el día indicado parar rendirle tributo al Súper héroe de Ciudad Gótica. Es así que desde el 2015, una serie de celebraciones en todas partes del mundo.

Cómo se celebra el Batman Day en plena pandemia

Como muchos eventos en el mundo, la pandemia por el coronavirus ha malogrado varias fechas especiales. El Batman Day no ha sido la excepción y en este 2021 no se podrá celebrar el día del mejor detective, pues las normas sanitarias impiden que así sea. Cabe recordar que HBO agregó a su programación la serie animada de los 90, Batman del Futuro, además de todas las películas relacionadas al personaje enmascarado.

Cómo se celebra el Batman Day en el mundo

En el 2022, en la ciudad de Londres se tiene preparado una serie de experiencias que están inspiradas en el mundo de los Superhéroes y Supervillanos de DC. Además, este programa incluye un sorteo en donde los fanáticos podrán disfrutar de una gran comida gratis para 4 en Park Row, en el nuevo restaurante inmersivo premium de DC en Londres.

En Francia se dice que irán un poco más allá. Las celebraciones durarán todo el mes con temáticas inspiradas en el héroe de Ciudad Gótica. Los fans podrán ver el Batimóvil en la tienda de juguetes más grande de todo París, conocido como el Vilalge Jouéclub Paris.

Japón no se podía quedar atrás y se realizará la inauguración de THE ART OF DC - THE DAWN OF SUPER HEROES en Fukuoka en Batman Day. Allí se realizará una promoción especial con uno de los socios de DC, Kodansha.

