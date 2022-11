El próximo domingo 27 de noviembre se llevará a cabo el Examen Nacional de Preselección (ENP), el cual será rendido por aquellos postulantes que acreditaron cumplir con todos los requisitos del concurso Beca 18, convocatoria 2023.

Este examen se desarrollará de manera presencial y simultánea en todas las regiones del Perú, además de destacar que esta prueba será totalmente gratuita, según recordó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Si deseas saber si fuiste seleccionado para rendir el examen y qué se debe tener en cuenta para aplicarla, en esta nota te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SABER SI FUISTE SELECCIONADO?

El pasado 10 de noviembre se publicó en la página web del concurso, www.pronabec.gob.pe/beca-18, la lista de postulantes aptos para rendir el ENP. Además, se notificó a cada postulante a través de su buzón electrónico ubicado en el Módulo de Postulación o Sibec.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL ENP?

El examen se desarrollará el próximo domingo 27 de noviembre de forma presencial y en simultáneo en más de 90 locales a nivel nacional. El local de la evaluación se asignó a cada postulante según la dirección que registró en su postulación, y este fue notificado a través de su buzón electrónico.

Por otro lado, cabe destacar que los postulantes deberán ingresar a su local de examen entre las 7:00 a.m. y 8:30 a.m. Luego deberán esperar hasta las 9:00 a.m. que inicia la prueba y concluye a las 11:00 a.m.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN?

El examen consta de 60 preguntas (30 de razonamiento verbal y 30 de razonamiento matemático), las cuales cada una tendrá un puntaje de 2 puntos. Cabe destacar que no hay puntos en contra, solo se calificarán las respuestas que se consignen en la ficha óptica de respuestas y el criterio de ponderación para cada sección evaluada es de 50%. Si deseas saber el temario, puedes ingresar a este ENLACE.

Es importante señalar que los postulantes deben llevar el día del examen su DNI, un lápiz 2B y un borrador. Está prohibido llevar aparatos electrónicos como celulares o cámaras; tampoco cuadernos u hojas de papel; carteras; alimentos; bebidas; entre otros. Su uso puede descalificarlos. Asimismo, existen otros motivos de descalificación, como hacer disturbios, ser suplantado, cometer plagio o intentarlo.

El Pronabec recomienda a los postulantes que pueden acceder al módulo “Prepárate” de la Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO), para que puedan reforzar sus conocimientos al practicar ejercicios de razonamiento matemático, razonamiento verbal, entre otras áreas.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ LA LOS RESULTADOS DE ESTE EXAMEN?

La lista de preseleccionados se publicará el próximo 12 de diciembre. La condición de preseleccionado se otorgará por modalidad en estricto orden de mérito. Además, ninguna región puede acumular más de 30% de la asignación de preseleccionados en la modalidad Ordinaria de Beca 18.

Una vez se conozca a los preseleccionados, estos competirán en los primeros meses del 2023 por una de las 5000 becas integrales en la Etapa de Selección. En dicho periodo se deberá cumplir un nuevo requisito: ingresar a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles por el concurso.

Para cualquier consulta, pueden comunicarse al Facebook del Pronabec o contactarse a la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp institucional 966 429 596.