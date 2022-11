Final The Walking Dead, temporada 11 | Cuándo sale último capítulo, dónde ver, a qué hora y más detalles de la serie

Una de las series más exitosas creada por Robert Kirkman, “The walking dead”, reveló su onceava y última temporada, por lo que se estima que marcará el final de este mundo postcapolípctico plagado de zombies, después de 12 años y 11 entregas.

A pesar de que no todos los personajes lograron sobrevivir, los que sí lo hicieron tendrán que lidiar con la batalla final en el capítulo 24, llamado “Descansa en paz”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA TEMPORADA 11 DE LA SERIE “THE WALKING DEAD”?

El exitoso drama zombi finalizará el próximo domingo 20 de noviembre como ya se había anunciado, por lo que hasta ahora no se tiene en conocimiento el destino final de algunos personajes, en especial el de Judith Grimes, ya que no se sabe si sobrevivió o no luego de recibir un certero disparo por parte de Pamela Milton.

Asimismo, el tráiler del episodio 24 que se ha promocionado de la temporada 11, el último de The Walking Dead, se encuentra a Daryl en un momento de incertidumbre mientras trata de pedir auxilio para salvar a Judith. La hija de Rick Grimes, sigue siendo una niña y no hay duda de que aún debe tener protección, pero ahora existe la necesidad de mantenerla viva.

Si bien Judith no ha desaparecido de The Walking Dead, las fotos promocionales del episodio 24 de la temporada 11 se podría estar especulando de cuál es su destino. A través de una nueva entrevista con TV Insider, la showrunner del drama, Angela Kang, tuvo algo que decir con respecto de hacia dónde va el personaje durante el cierre de su arco de historia.

No cabe duda de que la mayoría de personajes podrían verse afectados por lo que pueda pasarle a Judith Grimes. Y más si se trata de The Walking Dead, nadie debería sorprenderse si los escritores hayan tomado la decisión de asesinarla.

Sin embargo, los fanáticos especulan algunas teorías que Judith se mantendrían viva hasta el final de The Walking Dead y que al contrario de los cómics de Robert Kirkman en los que se inspira este fascinante universo, ella ocupará el lugar de su hermano Carl Grimes, mientras la serie concluye con la versión adulta de la hija de Rick Grimes contando toda la historia a su hijo.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LA FINAL DE TEMPORADA DE “THE WALKING DEAD”?

“The walkind dead” se encuentra disponible en AMC+ y ya no en Fox, a diferencia de años anteriores. Si no cuentas con este servicio, tendrás que esperar su estreno por AMC. En el caso de Latinoamérica, los fanáticos del programa podrán verla por Star Plus.

