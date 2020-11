El Black Friday o Viernes Negro, es una de las fechas más importantes del año para el comercio, debido a que las principales marcas ofrecen al público ofertas y descuentos muy atractivos en diversos productos tanto en sus tiendas físicas como virtuales.

Con la pandemia del nuevo coronavirus, las compras por internet se han revalorizado y reforzado aún más, por lo que debemos estar preparados para saber dónde y cómo comprar.

Asimismo, las estafas por las compras online se ha incrementado y de seguro en estas fechas, podremos ser víctimas de ciberdelincuentes que buscan extraer nuestra información personal.

En ese sentido, te compartimos una serie de consejos a seguir para realizar la compra del producto que tienes en mente de manera segura.

Compra en sitios web seguros y de buena reputación

Para evitar ser engañados por las falsas ofertas, la Policía Nacional nos recomienda siempre asegurarnos de la fiabilidad de las páginas en las que vamos a dar nuestro número de una tarjeta.

En caso de tener duda de que estamos navegamos en una web que no es confiable y segura, podemos verificar la dirección web y comprobar que delante de esta dirección aparezca un candado cerrado. Eso quiere decir que la web es segura y que utiliza elementos seguros para nuestra navegación y compras.

Lee las políticas de privacidad y devoluciones de la empresa

Muchas veces compramos y no nos fijamos en las políticas de privacidad y devoluciones de la empresa en la que estamos confiando nuestra compra. Esta información suele aparecer al final de la web y en letras pequeñas para que no hagamos mucho caso; sin embargo estos datos son muy importantes de leer para luego no llevarnos más de un susto.

Es en este apartado en el que la empresa debe detallar cómo son sus políticas a la hora de tratar nuestros datos personales y en qué se basan sus políticas de devolución.

Desconfía de ofertas que son demasiado buenas

Puede ser difícil distinguir entre una oferta real y una falsa. En el “Black Friday” y el “Cyber Monday” muchos ciberdelincuentes se aprovechan de ello replicando e introduciendo muchas ofertas falsas.

Debemos desconfiar de las ofertas que llegan a nuestro correo prometiéndonos precios imposibles porque podemos caer en la trampa. Estas webs falsas buscan extraer nuestros datos bancarios y realizar así cargos no autorizados que puedan pasar desapercibidos.

Protege tu información personal

A la hora de realizar la compra online, intenta comprar en sitios donde tengamos que dar los mínimos datos posibles. Nunca hay que brindar toda nuestra información personal.

Una buena opción es tener una tarjeta con el dinero justo para las compras que quieras realizar, y utilizarla para estas transacciones sin usar nuestra cuenta habitual.

Si tienes dudas, paga con Paypal

Si el sitio web donde vas a realizar tus compras no te convence del todo y tienes dudas, te recomendamos pagar todos tus productos siempre con Paypal, que tiene protección al comprador en caso de estafa.

Cuidado con los emails fraudulentos o phishing

El phishing es una técnica utilizada frecuentemente por hackers, con la cual se envían correos electrónicos falsificados, y de apariencia estética muy similar al original, que tienen como objetivo manipular al usuario que lo recibe para robarle información confidencial, desde el momento en el que este da clic en su publicidad.

Si el usuario cae es esta trampa, es muy seguro que realice compras en sitios no seguros, y con posibles engaños y fraudes.

