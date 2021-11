“Permission to dance on stage” en Los Ángele ha dejado varios momentos memorables de BTS, como lo fue la aparatosa caída de JungKook en el estadio SoFi. Un traspié que el ‘idol’ de la ‘boy band’ coreana supo resolver con gracia.

Como se sabe, los chicos de BTS conquistaron al ARMY en el SoFi Stadium con su primera presentación de ‘Permission to dance on stage’. Aún quedan cuatro espectáculos pendientes donde es más que seguro que no faltarán las anécdotas.

En este primer show, quien se llevó todas las miradas fue Jungkook. El ‘idol’ sufrió una caída en pleno escenario, pero supo resolverlo con profesionalismo y continuar con el concierto, lo que arrancó una ola de aplausos de parte del ARMY.

El accidente de Jungkook se dio cuando los integrantes de Bangtan Sonyeondan empezaron una performance en la que debían cantar y bailar en un escenario lleno de globos morados. Hasta que uno de estos se travesó en el camino del cantante provocando la caída.

En lugar de esquivar el globo, Jungkook decidió seguir corriendo e intentar subirse al balón para poder continuar su recorrido. Sin embargo, esta decisión no fue la mejor y terminó dando algunas vueltas en el suelo, pero se levantó con una gran sonrisa en los labios.

Logró salir airoso y el show continuó, lo que fue celebrado por su ‘fandom’ con una ovación. Esta graciosa escena terminó por ser inmortalizada en memes que el ARMY ha compartido en redes sociales y volvió tendencia.

Hice un meme con la caída de Jungkook JAJAJAJAJAJA mi amor perdóname no lo puedo evitar @BTS_twt #BTSCONCERT #PTD_ON_STAGE_LA pic.twitter.com/o4boo4rFW3 — Roman⁷ (@RomanNamu) November 28, 2021

Horarios de streaming online de ‘Permission to dance on stage’ del 2 de diciembre

Este show aún tiene cuatro fechas, aquí te dejamos el horario del show que será transmitido en línea. Cabe resaltar que deben comprar el acceso a través de la página de Weverse.

México, Costa Rica, El Salvador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 a.m. (3 de diciembre)

VIDEO RECOMENDADO