Luego de mucho tiempo sin eventos en vivo, debido a la pandemia de la COVID-19, por fin BTS pudo reunirse presencialmente con sus fans en el concierto “Permission To Dance On Stage” en Los Ángeles, California, donde llegaron admiradores de todas partes del mundo.

Toda la ciudad de Los Ángeles se pintó de color morado para recibir a los integrantes de Bangtan Sonyeondan, pero lo más emocionados fueron sus ARMY, quienes vivieron cada momento con mucha felicidad y entusiasmo, según indica Nación Rex.

Antes de que el concierto llegara a su final, cada miembro de BTS le dedicó unas apalabras a sus fans que estaban presentes en el evento, y a aquellos que los veían por transmisión en vivo. ¿Quieres saber qué dijeron los idols de BTS? A continuación, te contamos.

¿Qué dijeron los integrantes de BTS al finalizar su concierto?

J-Hope

“Aprendí lo agradecido que estoy de que existan. Los extrañé mucho, estaba tan frustrado. Tenía muchas ganas de decirles a ustedes el primer día que nos volvamos a encontrar, muchas gracias por hoy. Gracias ARMY, ¡Los quiero!”

J-Hope mencionó lo frustrado y emocionado que estaba por el concierto. (Foto: Twitter)

Jimin

“¡Y finalmente nos vimos hoy! Realmente los extrañé, ARMY. Nunca olvidaré esto, muchas gracias, muchas gracias por esperar, vivimos por y para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Los amo”.

Jimin expresó su entusiasmo de volver a ver presencialmente a ARMY. (Foto: Twitter)

Jungkook

“Me siento muy agradecido. Realmente extrañé estos momentos estando con ustedes. Es increíble sentir esto de nuevo en mi vida. Traté de darles lo mejor mí hoy, los amo mucho. Gracias”.

El menor de BTS dio a conocer sus sentimientos a ARMY en pleno concierto. (Foto: Twitter)

Jin

“Estar aquí con ustedes ahora mismo ¡Esta es la mayor felicidad de mi vida! Los amo ARMY, son mi felicidad”.

Jin expresó toda su felicidad de tener a ARMY tan cerca, luego de tanto tiempo. (Foto: Twitter)

Suga

“Creo que finalmente estamos donde deberíamos estar, espero que podamos seguir estando juntos, tal como estamos para siempre. ¡Gracias ARMY”.

Suga dedicó este concierto a todos sus fans diciéndoles que espera volver a tenerlos presente nuevamente. (Foto: Twitter)

Taehyung

“Cantar y bailar me hace feliz, si ARMY es feliz, no quiero nada más. Veo que están feliz y yo soy feliz, no se preocupen por mí, los amo siempre. Volveremos enseguida. ¡Gracias! ¡We Purple You!”.

Conoce lo que dijo Taehyung al verse tan conmovido por sus fans. (Foto: Twitter)

RM

“Ustedes son prueba de nuestra existencia de nuestro valor, nuestro amor, nuestra paz. Ustedes son nuestra verdad. Nosotros fuimos la bala, ustedes fueron nuestra prueba y ahora somos realmente a prueba de balas.”

RM dedicó unas hermosas palabras para sus ARMY que estaban presentes en el concierto. (Foto: Twitter)

