BTS, famosa agrupación coreana, anunció este viernes 20 de agosto la cancelación definitiva de su gira mundial ‘Map of the Soul’, que anteriormente había sido pospuesta a principios de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19.

Aunque por ahora no han brindado más detalles, la compañía que representa a BTS confirmó que no se llevará a cabo el BTS ‘Map f the Soul tour’, pues las condiciones para realizar conciertos aún no son las ideales, pues el mundo aún sigue combatiendo la crisis sanitaria.

La gira consistía en casi 40 conciertos en diferentes ciudades de tres continentes que incluía un doble recital en el Estadio olímpico Lluis Companys de Barcelona, sin embargo, Big Hit Music comunicó a través de la red social ‘Weverse’ sus disculpas para ARMY tras la cancelación del tour musical del grupo de K-Pop.

“Debido a circunstancias cambiantes que escapan a nuestro control se ha vuelto muy difícil retomar las actuaciones con la misma escala y fechas que habíamos planeado. Por ello debemos anunciar la cancelación del BTS ´Map of the Soul tour´”, se lee en el comunicado oficial.

Las circunstancias que vive el mundo debido a la pandemia del coronavirus obligaron a la boyband formado por RM, Jimin, Jin, J-Hope, V, Suga, y Jungkook a posponer la gira entre el 2020 y 2021, pues la crisis sanitaria mundial comprometía sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, Big Hit Music aseguró que está preparando un programa viable y un formato de actuaciones que puedan cumplir las expectativas de los seguidores y afirma que publicará información actualizada lo más antes posible.

