BTS: ¿Quiénes conforman la “Rap Line” del grupo de k-pop?

Los siete integrante de la famosa banda de k-pop, BTS, son artistas muy talentosos y siempre logran sobresalir como grupo e individualmente en cualquier ámbito en el que se les vea. Si bien Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, cumplen un rol fundamental dentro de la boyband, cada uno de ellos tiene un talento especial que ha logrado conquistar el corazón de ARMY.

En la agrupación de BTS, los 7 idols son los que componen sus propias canciones y aportan en las nuevas producciones que luego se convierten en un hit. Tanto la rap line como la vocal line unen sus voces para interpretar sus éxitos.

Como en la mayoría de los grupos de k-pop, las bandas están compuestas por vocalistas y raperos. Además, suelen dividirse en secciones conocidas como la rap line y la vocal line. En el caso de BTS, ¿qué integrante forma parte de la rap line?

Rap Line de BTS

En el caso de BTS, la rap line está integrada por Suga, J-Hope y RM. Estos súper talentosos chicos están muy involucrados en la composición y producción de las canciones y los álbumes.

En este equipo, los tres miembros poseen cualidades únicas y cuando las unen el resultado es excepcional. Algunas canciones que la rap line de BTS compuso fueron: I like it, Satoori Rap, N.O, If i ruled the world, Coffee, Crypher Pt.1, Spine Breaker, Blanket Kick, Moving on, Whalien 52, Ma City, Crypher Pt. 4, Converse High y más.

Si recién estás conociendo a BTS y entrando al ARMY, te presentamos algunas canciones del rap line de Bangtan que debes tener en tu playlist como favorito.

N.O

Crypher Pt.1

Moving on

If i ruled the world

