Mario Moreno, más conocido como ‘Cantinflas’, es un sin duda uno de los grandes íconos del humor y la actuación en México. A lo largo de su extensa trayectoria, el cómico se encargó de forjar un estilo propio de hacer reír a su público y le dio un toque de originalidad a la forma en que se venía haciendo cine en su país.

Son varios los aspectos que todavía no son muy conocidos del humorista latinoamericano. Uno de estos, por ejemplo, es saber la razón por la que le decían ‘Cantinflas’. A continuación, te contamos cuál es el origen de este famoso apodo.

‘Cantinflas’: por qué le decían así a Mario Moreno

Son varias las teorías que buscan explicar cómo se le empezó a llamar así a Mario Moreno. Una de estas es la que propone Carlos Monsiváis, reconocido escritor y periodista mexicano.

Todo comenzó cuando un Mario Moreno joven sintió muchos nervios al realizar un monólogo en la Carpa Ofelia, por lo que olvidó cómo iba a empezar el mismo. Debido al pánico que lo abordaba, empezó a decir algunas palabras sin mucho sentido.

“Semanas después, se inventa el nombre que marcará la invención. Alguien, molesto por las frases sin sentido grita: ‘Cuánto inflas’ o ‘en la cantina inflas’, la contracción se crea y se convierte en la prueba del bautismo que el personaje necesita”, señaló Monsiváis.

‘Cantinflas’: qué dijo Mario Moreno sobre el origen de su apodo

De otro lado, según Telediario, el mismo Mario Moreno también dio una explicación sobre qué lo llevo a llamarse ‘Cantinflas’. Él argumentó que utilizó dicho seudónimo para esconderle a su familia que estaba trabajando en el ambiente del espectáculo.

“Cuando yo me decidí, y ya vestí a mi personaje, yo me puse el nombre para que no pusieran mi nombre, para que no se enterará mi familia que yo andaba en eso”, mencionó el artista mexicano.

Asimismo, en ese misma entrevista, Moreno también detalló un hecho que es muy parecido al descrito por Monsiváis. “Era la primera vez que salía sólo al escenario, con una cortina atrás y lleno el teatro, y comencé a hablar, se me olvidó todo. Entonces, para no decirle al público perdón se me olvidó, seguí hablando. La gente no agarraba bien lo que yo decía, la gente se reía, decía: ‘qué va a ver o qué o qué’. Hasta que acabe diciendo: ‘para mañana ya saben lo que va a haber”.

‘Cantinflas’: de qué falleció

‘Cantinflas’ falleció el 20 de abril de 1993. Su muerte trajo consigo miles de homenajes en diversas partes de México, pues era uno de los actores más queridos de la época. La causa de su deceso fue un cáncer de pulmón.

