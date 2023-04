La partida de Julián Figueroa sigue siendo difícil de asimilar en México, sobre todo para sus familiares. En este sentido, Maribel Guardia, madre del reconocido actor, ha sido una de las que más consternadas se ha mostrado desde aquel fatídico acontecimiento. Ahora, ella salió a dar una revelación que ha provocado mensajes de empatía y dolor en las redes sociales.

Maribel Guardia: la emotiva revelación que hizo sobre su hijo Julián Figueroa

“Yo vi a Julián ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó. Ellos (los hijos de ambas) están como bien dices, en la luz”, indicó Maribel en un video subido a sus redes sociales. En este se le ve jugando con uno de sus nietos.

De otro lado, Guardia también se dio un tiempo para agradecer las muestras de cariño de parte de los fans. “Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor”, dice la descripción de un video que subió hace algunas horas a sus redes.

En dicho material audiovisual se puede apreciar la gran cantidad de coronas de flores que le han enviado a su hijo en los últimos días. Una prueba de lo muy querido que era Julián.

Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram

Irónicamente, el último post de Instagram que hizo Figueroa estuvo relacionado al fallecimiento de su padre, Joan Sebastián. Tras cumplirse 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Asimismo, el mensaje prosigue: “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁAl demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Julián Figueroa: de qué murió

La madre de Julián, por medio de un sentido mensaje, confirmó en su cuenta de Instagram que su hijo falleció a causa de un infarto.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.”, escribió Maribel.

