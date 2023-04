Quién fue Moonbin, estrella de ASTRO que murió a los 25 años

AROHA y el mundo del k-pop está de luto por la lamentable noticia del fallecimiento de Moonbin, estrella de ASTRO, quién fue encontrado sin vida la noche del miércoles 19 de abril dentro de su residencia a la edad de 25 años.

La policía informó que el famoso ídolo coreano fue hallado sin vida por su mánager al promediar las 8.10 p. m. (KST) en su apartamento en Gangnam, Seúl.

Asimismo, por medio de redes sociales, la agencia del grupo ASTRO, Fangio Entertainment, confirmó el fallecimiento del cantante surcoreano en un comunicado y pidió que se respetara el duelo de la familia y que no se especulara sobre su fallecimiento.

“El miembro de ASTRO, Moon Bin, nos dejó de manera repentina y se convirtió en una estrella en el cielo. Aunque no puede compararse con el dolor de la familia en duelo, los miembros de ASTRO están de luto en gran tristeza y conmoción”, se compartió en el comunicado.

¿QUIÉN FUE MOONBIN ESTRELLA DE ASTRO?

Moonbin nació en la localidad de Cheongju de Corea del Sur el 26 de enero del año 1998, entrenó por varios años para ser idol KPOP y desde muy pequeño estuvo ligado al mundo del entretenimiento.

En 2004 realizó su debut como modelo infantil. También fue “trainee” de Fantagio iTeen por siete años, una preparación que le valió luego el ingreso al grupo ASTRO, debutando en el 2016 con MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky y Yoon SanHa. Además de ser cantante, también incursionó en la actuación en series como «Boys Over Flowers» y «Soul Plate».

El ídolo coreano no solo destacó en la música y actuación, también resaltó mucho en realitys, como “Astro OK! Ready” y “Astro Project” y y otros programas de televisión: “Weekly Idol” y “Mi Little Television”.

En el 2019, se informó que el joven artista había tenido problemas de salud, los cuales no se especificaron, pero tras una pausa retomó su carrera. Junto a Sanha, su colega de ASTRO, había formado un dueto con el que iba a visitar Latinoamérica durante el 2023, con dos presentaciones en México para agosto y junio, como parte de ese proyecto y del festival KAMP.

Por el momento, se desconoce la causa de muerte de Moon Bin. En el comunicado que compartió la policía surcoreana, se mencionó la posible realización de una autopsia para determinar la causa concreta de muerte.

“Parece que Moonbin se quitó la vida”, y agregó: “Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de una autopsia para determinar la causa concreta de la muerte”.