Protagonizado por Suga, el documental sigue al integrante de la banda ícono del pop del siglo XXI BTS en un viaje por el mundo desde Seúl hasta Tokio, Las Vegas y más allá, en busca de inspiración musical para su próximo álbum D-Day.

A lo largo del documental, la audiencia podrá ver a la estrella en su faceta más vulnerable hablando de su bloqueo como compositor con otros músicos y sumergiéndose en sus recuerdos más traumáticos para escribir las letras de sus próximas canciones.

Suga: Road to D-Day también incluye clips exclusivos con actuaciones en vivo de canciones del próximo disco de Suga D-Day.

La audiencia de Disney+ también puede disfrutar de BTS: Permission to dance on stage- LA, actualmente disponible en la plataforma de streaming, una película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021.

De In the Soop: Friendcation, una serie con un elenco estelar Park Seojun (The Marvels), el rapero Peakboy, Choi Wooshik (Parásitos), Park Hyungsik (Soundtrack #1) y V de BTS–– que acompaña a los cinco amigos cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa, y de j-hope In the box, un documental del detrás de escena de la creación del primer álbum solista de otra de las estrellas de BTS j-hope.

CON INFORMACIÓN DE ANDINA.