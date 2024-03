BTS continúa confirmando nuevos proyectos. En esta ocasión la agrupación de K-pop ha logrado encontrar la fórmula perfecta para no perder la conexión con sus fanáticos. Por ello, cerca del cumpleaños del popular Suga de BTS se anunció su próximo y más reciente largometraje D-Day The Movie. En las siguientes línenas te contamos de su estreno, fecha, trama y mucho más del nuevo proyecto del rapero.

Suga anuncia largometraje en cines ‘Agust D Tour D-Day The Movie’

El 6 de marzo, Min Yoongi conocido mundialmente como Suga anunció su nuevo proyecto, el lanzamiento de su película ‘Agust D Tour D-Day The Movie’, la cual llegará a miles de cines y salas IMAX alrededor del mundo, haciendo la experiencia aún más vívida.

Cabe resaltar que la única sala IMAX en Perú es al del Cinépolis Larcomar, tenlo en cuenta si quieres vivir una experiencia a otro nivel, así podrás presenciar la gira del rapero, que inició en abril y finalizó en agosto del 2023, desde la comodidad del cine. Aquí te dejamos el vídeo oficial del anuncio:

Preventa para ‘Agust D Tour D-Day The Movie’ en Perú

La preventa para Agust D Tour D-Day The Movie’ será el 12 de marzo a las 11:00 am (horario ET - Lima, Perú) y el 13 de marzo a la medianoche (horario Corea del Sur). Si quieres saber más del film y conocer los últimos anuncios respectos a la venta, precios y demás, te invitamos a suscribirte en la web oficial de la película.

Precio de entradas para D-Day The Movie en Perú

Según lo anunciado Cinemark y Cinépolis (Larcomar, Plaza Norte y Santa Anita) serán los cines indicados para transmitir D-Day The Movie en Perú. Cabe resaltar que los precios varian según sala y sede del cine, ingresa a los links para poder cotizar mejor el precio.

Cinemark Angamos

Preventa D-Day The Movie en Cinemark Perú | Foto. captura cinemark

Cinemark Jockey Plaza

Preventa D-Day The Movie CInemark Perú | Foto: captura cinemark

Cinépolis Larcomar (única sala IMAX)

Precios D-Day The Movie de Suga de BTS: Cinépolis Larcomar | Foto: captura cinepolis

Cinépolis Plaza Norte

Precios D-Day The Movie de Suga de BTS: Cinépolis Plaza Norte | Foto: captura Cinépolis

Cinépolis Santa Anita

Precios D-Day The Movie de Suga de BTS: Cinépolis Santa Anita | Foto: captura Cinépolis

Cómo comprar entradas para D-Day The Movie en Perú

Si estás interesado en comprar entradas ingresa al link de cada cine Cinépolis y Cinemark. Te llevará directo a la preventa, selecciona allí la fecha, horario y sede en la que verás el largometraje, paga y listo.

¿Cuándo se estrena ‘Agust D Tour D-Day The Movie’?

De acuerdo al anuncio oficial, ‘Agust D Tour D-Day The Movie’ estrenará mundialmente el 10 y 13 de abril del 2024. Este film tiene como objetivo que el espectador acompañe a Suga a lo largo de su gira internacional y viva la emoción y experiencia del concierto.

Así luce el poster oficial de ‘Agust D Tour D-Day The Movie’:

Poster de Agust D Tour D-Day | Foto: bighitmusic

¿Cuánto tiempo dura el servicio militar en Corea del Sur?

El alistamiento militar en Corea del Sur 18 meses, en caso no cumplas con las condiciones adecuadas para servir en el Ejército, se procede realizar labores como trabajador público como es el caso de Suga, quien servirá a su patria por un periodo de 21 meses.

¿Cuándo regresa BTS a los escenarios?

Hasta el momento, los integrantes de Bangtan solo han señalado que regresarán para el 2025, ya que; deberán cumplir con el servicio militar de 18 meses, en el caso de Suga como trabajor público es de 21 meses.

Independientemente de cuándo hayan iniciado el servicio. BTS estará listo para volver al ruedo en el 2025, según lo promediado por el último contrato firmado con BigHitMusic.

Fechas de enlistamiento y retorno de BTS

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM y V se enlistaron el 10 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 10 de junio del 2025

Jimin y Jungkook se enlistaron el 12 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 12 de junio del 2025.