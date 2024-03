Kim Taehyung de BTS continúa sorprendiendo a army con material inédito. Como es de conocimiento público, los integrantes de Bangtan Sonyeondan se encuentran actualmente cumpliendo con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. A pesar de ello, antes de ingresar al Ejército, los idols de K-pop han dejado proyectos que verán la luz a lo largo de su tiempo fuera de los escenarios. Es así que BigHitMusic confirmó un nuevo estreno musical para la carrera solista de Tae.

El pasado 3 de marzo, BigHitMusic informó sobre el nuevo single de V llamado ‘FRI(END)S’. El comunicado señalaba lo siguiente:

“Hola,

Somos BIGHITMUSIC

Estamos emocionados por anunciar el lanzamiento de V de BTS, el nuevo single digital FRI(END)S. Friends es una canción de amor con ritmos de los géneros pop, soul, R&B. Por favor, manténganse atentos a su estreno.

Gracias por continuar apoyando a BTS con mucho amor”

Adjunto al comunicado está el diseño del single y la fecha de lanzamiento oficial:

Fecha de estreno de FRI(END)S, lo último de V de BTS | Foto: weverse

BTS: ¿Cuándo y a qué hora se estrena FRIENDS de V?

De acuerdo a lo anunciado, FRI(END)S estrenará el viernes 15 de marzo a la 1 p.m. (horario local, Corea del Sur). A continuación podrás consultar los distintos horarios dependiendo del país de procedencia:

PAÍS FECHA Y HORARIO México, Guatemala y El Salvador 14 de marzo a las 10pm Perú, Colombia y Ecuador 14 de marzo a las 11pm Bolivia y Venezuela 15 de marzo a las 12am Argentina, Chile y Uruguay 15 de marzo a las 1am España 15 de marzo a las 5am

Agenda promocional de FRIENDS

Este nuevo single se adiciona a los proyectos como solista de Taehyung, catalogándose como su sexto single digital. Como sabemos su solo álbum debut fue ‘Layover’, el cual contó con 5 canciones: Rainy Days, Blue, Love me again, Slow dancing y For Us.

Con este nuevo single se abriría la posibilidad a que continúe trabajando en nuevo material discográfico. En la siguiente imagen te compartimos la agenda promocional de FRI(END)S, fechas que deberán tener en cuenta para conocer más del single y tener más expectativas en su estreno:

Agenda promocional oficial de FRIENDS, single de V de BTS | FOTO: weverse

Revisa aquí las fechas, horarios y qué se dará a conocer: