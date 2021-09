Para un fisicoculturista, lucir un cuerpo imponente a toda costa, muchas veces se paga caro. En el caso de Kirill Tereshin, un exsoldado ruso de 25 años, intentar tener la apariencia de un superhéroe casi lo conduce a la muerte luego de aplicarse vaselina líquida en los brazos. Esta es su historia.

Servir a su país no fue lo único que le apasionaba al joven Tereshin; su meta era convertirse en un superhombre, o al menos verse como uno. Para ello, hizo uso de inyecciones con un líquido llamado Synthol y no en pequeñas proporciones, sino la impresionante cantidad de seis litros del elemento.

El fluido, además de hacerlo lucirse con unas vistosas extremidades, provocaron que sus músculos se saturaran y este penetrara los tejidos de la piel y la piel en sí. Naturalmente, esto devino en que se corte su flujo sanguíneo y provoque fiebre y dolor en él.

Fue el cirujano Dmitry Melnikov quien advirtió al exsoldado de manera urgente: “El riesgo de complicaciones, en este caso, es muy alto. Pero la inacción no ayudará al paciente. Una sustancia tóxica en el cuerpo, a largo plazo, puede complicar los riñones y provocar la muerte”, comentó.

Incluso el ‘Superman’ ruso, como también era llamado, mostró en redes sociales cómo se sometía a una tomografía computarizada antes de su última intervención quirúrgica en Moscú. “Pronto tendré una tercera cirugía muy complicada y difícil. No sé cómo terminará”, explicó sobre la operación que buscaba deshacer su “pesadilla” autoinflingida.

“Aumenté mis brazos cuando tenía 20 años debido a mi propia estupidez. No pensé en las consecuencias. Tengo mucha suerte de que haya médicos que me atendieron”, confesó en su momento. “Dios no quiera que le pase algo a este nervio y no pueda mover el brazo; realmente me preocupo por esto”, continuó.

Y es que no fue solo el doctor Melnikoc quien tomó una posición sobre la situación del ex recluta del ejército, sino también la WAG rusa de 33 años y defensora de las víctimas de cirugías plásticas fallidas, Alana Mamaeva. Ella ayudó a persuadir al joven Tereshin de ‘salvarse la vida’ tras implantarse el peligroso material a base de petróleo.

“Estoy muy asustado. Debería haber pensado en esto antes, lo sé. Me culpo a mí mismo, sé que soy culpable”, sentenció tras comentar que, entre lo que le produjo su negligente accionar, estuvo la fiebre alta, dolor fuerte y debilidad. Para muchos, tuvo suerte de que el elemento no afectase a todo el cuerpo, pero ¿qué opina usted?

