En el gran universo de las becas, existe una dirigida a los servidores públicos. Llamada “Beca Peruana para Servicio Público”, este beneficio permite, gracias a la alianza entre la London School of Economics (LSE) y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), que el profesional peruano amplíe su formación académica a través de una maestría en Administración Pública, en Políticas Públicas o en Administración Pública en Data Science en la mencionada y reconocida institución educativa.

Sobre esta postulación, la cual celebra su segunda edición, conversamos con Mariella Cantoni, directora de Relaciones Internacionales de la UTP, quien nos dio todos los detalles que necesitas saber para aplicar a esta beca que en su primer año reclutó a seis becarios.

¿A quiénes está dirigida esta beca?

“A todo aquel profesional que tenga no solamente el potencial sino el deseo de convertirse en un experto y líder del servicio público en nuestro país”, señala Cantoni.

¿Cuáles son los requisitos y el proceso para postular?

No hay una carrera específica de la que tenga que se egresado el postulante ni tampoco un límite de edad. Este debe tener un buen nivel de inglés, demostrar su excelencia académica, la cual deberá estar respaldada por referencias de profesores, experiencia en el sector público (no especificada) pero sobre todo es importante que demuestre su motivación y compromiso con el servicio público.

Una vez que cumpla con estos requisitos, el postulante llenará en el enlace de la London School of Economics (LSE) un formulario y adjuntar un ensayo donde refleje su motivación para participar de la maestría de su interés.

¿Hasta cuándo se puede postular?

El proceso de postulación estará abierto hasta el viernes 3 de mayo. Para postular debes acceder a través de este LINK. El proceso de selección se hace en Londres y las clases comienzan en setiembre de 2024.

¿Qué beneficios tiene la beca?

La beca es integral, incluye, además, el costo de vivienda, una subvención mensual y un seguro médico.

Si deseas leer sobre lo que incluye cada maestría puedes entra a los siguientes links.

The Master in Public Administration (MPA): LINK AQUÍ.

The Master in Public Policy (MPP): LINK AQUÍ.

The MPA in Data Science for Public Policy (MPA-DSPP): LINK AQUÍ.

El testimonio de algunos becarios

Becaria del Master in Public Policy, Camila Alegría Ramirez destaca que lo que la motivó a postular a una beca en la London School of Economics (LSE) fue “el conocer cómo funcionan las políticas públicas desde diversas perspectivas y entender desde el lado académico lo que está pasando en mi país, cómo se puede solucionar y cómo podría tener un impacto mayor en la vida de las personas”.

“Lo que más valoro de esta experiencia académica es el aprendizaje con pares porque en esta beca te piden tener de 5 a 6 años de experiencia laboral y todos llegan con muchos conocimientos, cada uno de forma particular en el país del que viene”, sostiene.

Por su parte, Víctor Matienzo López, becario del Master in Public Policy señala que esta experiencia fuera del Perú le ha permitdo profundizar en el campo de las políticas públicas.

“La red de contactos que uno hace aquí es importante desde los profesores hasta los estudiantes de la misma maestría, que serán muy importantes en nuestro futuro profesional”, manifiesta.

Sobre la London School of Economics

“La London School of Economics es una de las mejores universidades del mundo en cuanto a Ciencias Sociales. Es realmente una oportunidad única no solamente aprender de los mejores profesores con experiencia en el sector público sino que, además, de las clases que por su naturaleza global te permiten intercambiar experiencias con estudiantes que llegan desde todo el mundo para hacer estas maestrías. Entonces no solamente vas a aprender de los profesores sino de los propios compañeros que también como ellos tienen experiencia en el sector público. Se genera así un networking muy importante que va a definir y fortalecer tu carrera”, explica Mariella.

Como dato adicional podemos agregar que la LSE ha sido desde su fundación en 1895 la casa de estudios de 18 premios Nobel y más de medio centenar de jefes de Estado y gobierno a nivel mundial. En 2021, la compañía británica especializada en educación y estudio en el extranjero, Quacquarelli Symonds, catalogó a la LSE como la segunda mejor universidad del mundo en el campo de las ciencias sociales, solo por detrás de la Universidad de Harvard.