BTS es la boy band más famosa del k-pop que debido a su talento ha ganado millones de fans en todo el mundo. Los ídols suelen ser siempre reconocidos por la industria y hace muy poco se revelaron los nominados a los American Music Awards 2022, donde podemos apreciarlos en diferentes categorías. Todos los detalles, en esta nota.

Jung Kook, Jimin, V, Suga, Jin, RM y j-hope son los nombres de los integrantes de esta popular “boy band” que ha ganado reconocimiento en los últimos años.

Entre sus éxitos musicales se destacan: “Dinamite”, que le valió a la agrupación su primera nominación a los Premios Grammy; “DNA”, considerado hasta el momento como uno de sus mayores hits; y “Fake Love”, se presentó en vivo en la ceremonia de los Billboard Music Awards en el 2018.

Los American Music Awards sirven como antesala de los prestigiosos Grammy, aunque con la diferencia de que se determinan por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria.

Los ganadores se conocerán el 20 de noviembre en una ceremonia que se celebrará en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), justo una semana después de que se entreguen los Latin Grammy.

Para seleccionar a los candidatos entre los que el público puede votar, los organizadores suman las ventas de discos, reproducciones en internet y popularidad de los artistas.

¿CUÁLES SON LAS NOMINACIONES DE BTS EN LOS AMA’S 2022 Y CÓMO VOTAR POR ELLOS?

Las nominaciones de Bangtan en los AMA’s 2022 son las siguientes:

Artista del k-pop favorito de los AMAs 2022: Esta es una nueva categoría que presentan los American Music Awards y BTS indudablemente se hace presente. Además los ídols, aspiran a ganar a los otros grupos también nominados: BLACKPINK, TWICE, SEVETEEN y TXT.

Además, todas estas agrupaciones también compiten en el segmento de mejor k-pop en los MTV EMA 2022, evento que anunció sus nominaciones horas antes que los AMAs.

Mejor dúo o grupo de pop en los AMAs 2022: La famosa boy band participa también en la categoría de mejor dúo o grupo de pop favorito. Aquí compiten contra la banda de Coldplay, con quienes lanzaron la exitosa colaboración “My universe” en 2021. También entran en esta competencia: One Republic, Imagine Dragons, Måneskin.

Los AMAs 2022 ponen a disposición dos métodos de votación los cuáles son: mediante la web y por la red social de Twitter. De igual manera, puedes apoyar por ahora a BTS en dúo o grupo pop favorito. La sección de k-pop estará disponible desde el 1 de noviembre.

Para votar por los ídols en twitter debes tuitear en inglés el nombre de BTS, la categoría en la que quieres votar y el hashtag de la premiación. Por ejemplo: I’m voting for BTS (@BTS_twt) for Favorite Pop Duo or Group at #AMAs.