Gran conmoción causó en ARMY la noticia que uno de los mayores de los integrantes de la boyband BTS estuviera planeando realizar su servicio militar en Corea del Sur, como parte de las normativas que se rigen en el país y al que todo ciudadano está obligado a ejercer, sin importar su condición de súper estrella de música reconocida a nivel mundial.

Es por ello que en esta nota te contaremos de quién se trata y te brindaremos más información relacionada a este tema.

QUÉ INTEGRANTE DEL GRUPO BTS HARÍA PRIMERO EL SERVICIO MILITAR EN COREA

Según información desprendida del portal de noticias CNN en Español, Jin, el miembro de mayor edad de la agrupación surcoreana BTS, tiene el objetivo de comenzar el proceso de realizar el servicio militar a finales de este mes de octubre.

De todos los miembros de la boyband, Jin sería el primero ya que cumple 30 años este año. Ete anuncia se da a propósito del anuncio de que la banda se tomaría un descanso de las actividades musicales grupales para dedicarse a proyectos en solitario.

Esta, por ello, ha sido una noticia que ha impresionado a todos los fans con los que goza la banda, sin embargo, era algo de esperar pues el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio.

Según estimó el portal de noticias CNN en Español, BTS se podría volver a reunir como grupo alrededor de 2025, según información que el medio de comunicación corroboró de BIGHIT Music.

Cabe resaltar que este sello discográfico al que pertenece la boyband, ha estado analizando cuál sería el mejor momento para que la banda hiciera el servicio militar, “para respetar las necesidades del país y de estos jóvenes sanos”.

“El miembro del grupo Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano… Otros miembros del grupo planean llevar a cabo su servicio militar en función de sus propios planes individuales”, dijo la disquera.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo.

Este 2020, la boy band surcoreana inició bien el año con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.