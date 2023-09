¿Cómo afectará la “Luna llena en Aires 2023″ del 29 de septiembre a los 12 signos del zodiaco?

Este viernes 29 de septiembre habrá Luna llena en Aries, que se podrá ver fuerte y clara en los cielos. Esta superluna, conocida de esta manera por su gran dimensión, traerá un enorme movimiento emocional y sorpresivo a los signos del zodiaco. Además, abrirá la puerta a la segunda y última temporada de eclipses este 2023.

¿CÓMO AFECTA LA LUNA LLENA EN ARIES EN LOS SIGNOS DEL ZODIACO?

La página Lecturas dio a conocer cómo la Luna llena en Aries 2023 tendrá influencia directa con los signos del zodiaco y aquí te lo presentamos:

Aries: la Luna llena va a provocar grandes cambios en tu vida, todos ellos para bien. Ha sido un verano intenso, pero con la nueva estación en marcha, por fin has podido ordenar tus ideas. Ahora eres una versión mejorada de ti misma.

Tauro: la Luna llena te trae fuerzas para lidiar con una noticia complicada que vas a recibir durante la semana. Es muy probable que tengan que ver con el trabajo. Así que esta fase lunar puede ser la excusa perfecta para avanzar hacia un nuevo objetivo.

Géminis: la Luna llena te hará vencer todas las barreras que te has puesto a ti misma. Es hora de dejar atrás las limitaciones que pensabas que te ataban, porque lo cierto es que solo están en tu mente.

Cáncer: la Luna llena te ayudará a perdonar. Alguien te ha hecho mucho daño, pero la venganza no es una opción. Debes dejar atrás el rencor y avanzar hacia la siguiente etapa de tu vida. Es lo más saludable para ti.

Leo: la Luna llena, te dará la oportunidad de reconciliarte con alguien de tu pasado. Está en tu mano decidir si es hora de perdonar o, por el contrario, sigues teniendo razones para desconfiar de esa persona.

Virgo: la Luna llena hará que tu creatividad salga disparada. Si tenías entre tus manos algún proyecto que requiera imaginación, reserva la noche de la Luna Llena para trabajar en él. Las musas estarán contigo.

Libra: la Luna llena liberará toda la tensión que has estado acumulando. Tienes miedo, y crees que si lo controlas todo te vas a prevenir frente al dolor que has sufrido en el pasado. Pero no es así. Tú no eres así. Suelta, lo necesitas.

Escorpio: la Luna de Cosecha, hará que salga a la luz tu lado más carismático. Aprovéchalo para hacer vida social, conocer personas nuevas y hacer nuevas conexiones laborales. La energía de la Luna Llena te hará irresistible.

Sagitario: la Luna llena, te da una última oportunidad para enmendar los errores del pasado. Es ahora o nunca. Hagas lo que hagas, asegúrate de que no te vas a arrepentir de tu decisión en el futuro.

Capricornio: la Luna de Cosecha te hará saber que estás en el camino correcto. No debes tener miedo por nada. Estás eligiendo lo mejor para tu vida. Tan solo tienes que seguir adelante.

Acuario: la Luna llena arrojará luz sobre la deslealtad de una persona de tu entorno. Es difícil descubrir que alguien te ha estado mintiendo, por más evidente que sea la mentira. No hay más ciego que el que no quiere ver. Así que, abre bien los ojos.

Piscis: la Luna llena sacará tu lado más reflexivo. Has pasado por mucho durante el verano, pero con el otoño por delante toca tomar decisiones que te hagan cambiar de rumbo. Tu suerte está en tus manos.

¿A QUÉ HORA INICIA LA LUNA LLENA EN ARIES?