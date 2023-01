Un peculiar apodo se le ha puesto a Cuti Romero en Corea del Sur, todo por su amistad con el destacado jugador Son Heung-min. Cómo es que le llama el pueblo coreano al jugador argentino que se ha destacado en el Mundial Qatar 2022. En esta nota te contaremos los detalles que debes saber al respecto sobre esta información que ha sido viral en las redes sociales y en el mundo.

CÓMO APODARON AL CUTI ROMERO EN COREA POR SU AMISTAD CON SON

Según indican medios de comunicación especializados en deporte, el apodo que en Corea del Sur se le ha puesto a Cuti Romero no es “Cuti” sino “Cutie”, que en inglés significa “lindo”.

Porque, parece, el “Cutie” Romero representa todo lo que está bien para la gente de Corea del Sur que lo respeta y lo quiere porque sabe que el grado de amistad y afecto mutuo que hay con la figura del seleccionado coreano es total.

Esto se debe al gran aprecio y a la gran amistad que guarda el argentino con la estrella más importante de Corea del Sur, Son Heung-min.

QUIÉN ES EL CUTI ROMERO

El Cuti Romero es un futbolista argentino que juega de defensor y su equipo es el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League de Inglaterra. Es internacional con la selección argentina. En la temporada 2020-21 fue condecorado con el premio al mejor defensor de la Serie A.

Su primer club San Lorenzo de barrio Las Flores, luego pasó a Talleres de Córdoba hasta los 12 años que pasó a Belgrano.

Su debut en Belgrano se produjo el 28 de agosto en un partido de liga contra Independiente siendo Esteban González el director técnico. Un mes después, jugó en los dos partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2016 contra Coritiba. En dos temporadas con el primer equipo, hizo diecinueve apariciones en todas las competiciones.

En julio de 2018 se unió al Genoa C. F. C. de la Serie A. Romero anotó su primer gol en la categoría absoluta en su segundo partido de Génova, anotando en un empate 2-2 con el Udinese Calcio el 28 de octubre; en el que más tarde fue expulsado.

El 12 de julio de 2019 la Juventus de Turín anunció su adquisición permanente por 26 millones de euros, quedando el jugador cedido en ese club por el resto de la temporada.

El 5 de septiembre de 2020 se incorporó al Atalanta B. C. cedido hasta el 30 de junio de 2022 con opción a compra. En su primera temporada fue elegido como el mejor defensor de la Serie A, en una campaña donde Atalanta finalizó en el tercer lugar clasificando a la Liga de Campeones.

La segunda temporada que debía estar en el Atalanta B. C. no la jugó allí, ya que el 6 de agosto de 2021, tras haber sido fichado por 16 millones de euros, fue cedido con opción de compra al Tottenham Hotspur F. C.

SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

La selección de fútbol de Argentina, es el equipo formado por jugadores profesionales que representa desde 1902 a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ente rector de ese deporte en América del Sur, y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La selección de fútbol de Argentina disputó su primer partido internacional el 20 de julio de 1902, en Montevideo, contra Uruguay, donde ganaría por 6 a 0. Este es reconocido por FIFA, AFA y AUF como el primer partido oficial de ambas selecciones.

La selección de fútbol de Argentina, anteriormente en 1901, se disputó un partido amistoso en Uruguay pero este no es considerado oficial por ninguna de las asociaciones debido a que fueron equipos de ambos países los que lo jugaron.

La selección de fútbol de Argentina es considerada como una de las grandes potencias del fútbol masculino internacional, siendo, a nivel de selecciones mayores, el país con más títulos oficiales ganados de la historia (21), y también con más subcampeonatos (21).

En total, la selección de fútbol de Argentina ganó 53 títulos internacionales oficiales sumando los conseguidos a nivel de selecciones principal, olímpica y de juveniles.