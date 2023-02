¿Cómo es la vida de Angie Jibaja luego que se convirtiera en testigo de Jehová?

Su indudable belleza la hizo muy famosa en las distintas pasarelas y revistas de nuestro país, pero fue gracias a las tintas que tenía impregnada en su cuerpo que obtuvo el apodo de ‘La chica de los tatuajes’. Angie Jibaja durante muchos años fue un personaje polémico de nuestra farándula y hace poco ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su regreso a los escenarios, a la televisión y la actuación.

Y es que la decisión de la modelo de reanudar sus actividades artísticas fue después que revelará que se había convertido en testigo de Jehová. Sus fanáticos se vieron emocionados ante esta gran noticia que la dio a conocer en 2022 y a su vez, se sometió a un tratamiento para eliminar todos sus tatuajes.

ANGIE JIBAJA TOMÓ LA DECISIÓN DE CONVERTIRSE EN TESTIGO DE JEHOVÁ

Angie Jibaja durante toda su vida ha cometido excesos que la hizo tocar fondo, pues no logró la custodia de sus hijos y estuvo a punto de morir, tras ser atacada de varios balazos por Ricardo Márquez en 2020, por lo cual la llevó a fuertes recaídas por su adicción a las drogas.

No obstante, en abril de 2022, reapareció en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para enseñar su nueva vida, donde señaló que deseaba tener a sus hijos, ya que la tenencia está a cargo de Jean Paul Santa María, su expareja. Entre lágrimas, la modelo peruana señaló que se siente dolida y no cree que sus hijos ya no quieran verla.

“Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran”, dijo. La bailarina hizo un mea culpa sobre su última recaída que había sucedido hacía cuatro meses, pero aseguró que estaba centrada en el deporte y en convertirse en la mamá que sus hijos necesitan.

ANGIE JIBAJA DECIDE BORRARSE LOS TATUAJES DE SU CUERPO

Angie Jibaja, quien por varios años fue conocida como ‘La chica de los tatuajes’, tomó la decisión de borrar toda huella de estas imágenes en su cuerpo. Mediante sus redes sociales, informó que eliminará todos sus tatuajes, todo milímetro de tinta sobre su piel.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘chinita’ enseñó el avance por el cual iniciaron el borrado de unos de los tatuajes que tenía en el rostro, ya que ese fue el más llamativo a diferencia de los que tiene en el cuerpo.

“Limpiando mi cuerpo por dentro y fuera. ¡Adiós tatuajes! Nunca debí hacerme estos tatuajes. Bendiciones amores”, escribió la polémica modelo. ”Me estoy borrando los tatuajes estoy muy contenta. Esto es un inicio nada más de un super cambio”, señaló Angie Jibaja.

¿ANGIE JIBAJA VOLVERÁ A LA TELEVISIÓN O ACTUACIÓN?

Desde hace unas semanas, Angie Jibaja comparte algunos post mediante sus redes sociales, en los que revela su retorno a los escenarios; no obstante, no ha indicado el nombre del proyecto. También,no ejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo que ha venido recibiendo de sus seguidores, quienes la motivan a seguir adelante.

“No tengo palabras, solo me queda agradecer todo el apoyo y el cariño que me tienen. Me devolvieron la confianza en mi, me llenaron de felicidad muchos momentos. A diario recibo mensajes maravillosos diciéndome que siga y no me rinda. Dios los bendiga y nuevamente gracias por dedicarme sus tiempo!”, escribió junto a un clip.