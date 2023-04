Cómo hizo Lucecita Ceballos para formar parte del elenco de Al fondo hay sitio

Nuevos integrantes siguen uniéndose al elenco de “Al fondo hay sitio” y una de ellas es Lucecita Ceballos que produjo la sorpresa de muchos interpretando a la perversa de la temporada. La actriz colombiana hace el papel de Dalila Pajares, quien no solo es mamá de Kimberly, sino que también logró enamorar a Joel Gonzales con su carisma y belleza. Aunque el nombre de la modelo es muy conocido dentro del medio, la mayoría no conoce qué otras facetas tiene la artista extranjera.

LUCECITA CEBALLOS: ¿CUÁNDO LLEGÓ LA ACTRIZ AL PERÚ?

Lucecita Ceballos tomó la decisión de emigrar a Perú a comienzos de los 2000, acompañada de su esposo Rony Ríos y sus dos menores hijos, con el objetivo de realizar una carrera televisiva. Pese a que no sé sabe la fecha exacta de su llegada, la intérprete de Dalila tenía aproximadamente 20 cuando arribó al país.

Asimismo, el primer programa en el que se desempeñó como conductora de televisión fue “La noche del 11″, con Joselito Carrera, por RBC. Luego, decidió tener su programa propio llamado “Lucecita al mediodía” en el mismo canal, y con el paso del tiempo, formó parte de producciones humorísticas como “El especial del humor”, “El wasap de JB”, “JB en ATV”, entre otros. En la actualidad, Lucecita Ceballos realiza el papel de Dalila en “Al fondo hay sitio”.

LUCECITA CEBALLOS: ¿CÓMO INGRESÓ LA ACTRIZ A LA SERIE “AL FONDO HAY SITIO”?

Según información brindada por el diario el Popular, Lucecita Ceballos detalló que logrí tener el papel en “Al fondo hay sitio” ya que fue contactada por los productores de la serie. “Me escribieron de la producción. Me dijeron si me gustaba el personaje. Obviamente, me comentaron de qué se trataba, con quién tendría una relación, de qué se trataba el personaje. Yo les dije que sí y acepté”, dijo.

Además, aclaró que tras pasar el primer filtro, tuvo que realizar un casting para ver cómo le iba con el personaje asignado. “Fue una sorpresa. Ya experiencia en actuación la tengo, lógicamente pasé por un casting. Tú sabes que para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting”, sostuvo la colombiana.

LUCECITA CEBALLOS: ¿QUÉ EDAD TIENE LA ACTRIZ Y CUÁNTOS HIJOS TIENE?

Lucecita Ceballos nació el 4 de abril de 1977, por lo que acaba de cumplir 46 años de edad. La también locutora de radio cuenta con dos hijos. De su primogénito no hay mucha información al respecto, ya que permanece alejado de las cámaras de televisión, pero su segundo hijo, Mateo Ríos, sí apareció frente a cámaras acompañado de ella.