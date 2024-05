Recientemente, generó gran revuelo mediático la difusión de un extracto de la entrevista que le concedieron Jorge Luna y Ricardo Mendoza a Verónica Linares a mediados de 2023, y donde ambos se expresaron en contra de que los aborden en las calles para pedirle fotos o autógrafos. Pese a la cantidad de meses transcurridos, hoy el hecho es viral en redes sociales, y por ello figuras del espectáculo, colegas de los comediante de “Hablando Huevadas” (HH) o artistas como Amy Gutiérrez se vienen manifestando al respecto. La salsera dio su opinión acerca de las polémicas declaraciones brindadas por ambos en “La Linares”, y aquí te contamos cómo reaccionaría si algún fan le pide un selfie.

¿QUÉ DIJO AMY GUTIÉRREZ ACERCA DE LA POLÉMICA GENERADA ENTORNO A LOS COMEDIANTES DE HH Y CUÁL SERÍA SU REACCIÓN ANTE UNA SOLICITUD DE FOTO O AUTÓGRAFO EN LAS CALLES?

La polémica protagonizada por Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras expresiones vertidas en “La Linares” del 23 de junio de 2023, sigue dando que hablar en la farándula peruana, y es así como Amy Gutiérrez es otro de los personajes públicos que emite opinión al respecto dejando clara su postura acerca del hecho vinculado al acercamiento de fans en las calles.

En diálogo concedido a Radio Corazón, la intérprete de “No Sé” dijo inicialmente y de manera rotunda, que “así el mundo se me esté viniendo abajo, jamás le negaría una foto a alguien”, pero asimismo resaltó entorno a las declaraciones de ambos que hubo cierta tergiversación.

“Jorge y Ricardo son mis amigos, yo los conozco y no son malas personas”, añadió también Amy Gutiérrez, quien los considera “tan sinceros y tan reales”, y “aunque suene feo, prefiero mil veces que me digan la verdad, a que sean hipócritas”.

Por último, y en son de broma, la cantante peruana de 25 años se dirigió a los comediantes de HH para decirles que “no molesten, tómense fotos” ya que “la gente los quiere mucho”, y en conclusión, dejen de ser tan cargosos.

QUÉ DIJERON JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA EN “LA LINARES” 2023 PARA GENERAR POLÉMICA UN AÑO DESPUÉS

El 23 de junio de 2023, Verónica Linares estrenó para “La Linares” la entrevista que le realizó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, siendo el instante viral aquel donde los comediantes de HH expresaron de manera controversial que no les gusta que se les acerquen a pedir un autógrafo, foto o saludos.

Hoy ambos son tildados como soberbios ya que en dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.

LA VEZ QUE AMY GUTIÉRREZ CONFESÓ HABER SIDO VÍCTIMA DE HURTO POR PARTE DE UN EXTRABAJADOR CUYO ROBO ASCIENDE A LOS S/300,000

Cada artista forja su camino a través del arte que demuestra en los escenarios, y más aún si empezaste a hacer realidad tus sueños presentándote a nivel nacional para participar en concursos de canto, como fue el caso de Amy Gutiérrez, quien poco a poco fue escalando y captando la atención de empresarios que tenían como fin la firma de importantes contratos.

En algún momento de su vida, la salsera chalaca y también bailarina de 25 años, comenzó a generar ingresos económicos que lamentablemente motivaron a que una persona de su entorno más íntimo terminara robándole S/300,000, tal y como ella misma lo reveló abiertamente y con lujo de detalles durante una entrevista brindada a Gianina Portugal del Podcast llamado “Flowreando” emitido el 13 de setiembre de 2023.

Amy Gutiérrez fue consultada sobre este hecho en particular, afirmando en principio que el hurto se produjo “hace mucho tiempo”, y no podía mencionar el nombre de quien sustrajo ese cuantioso monto porque “me demanda”.

“En algún momento de mi vida, cuando he sido más joven, pues me tocó estar con una persona con la que trabajaba”, dijo la exintegrante de Son Tentación, confesando además que lamentablemente “no fue leal”, aunque asimismo manifestó que el robo no está probado, pero todos los indicios apuntan a quien fue su enamorado.

Mientras proseguía contando cómo se produjo el robo de los 300 mil soles, Amy Gutiérrez aseguró considerar que pese a la falta de pruebas, “era obvio porque faltaba mucho dinero”, y finalmente pudo corroborarlo cuando tuvo a un nuevo equipo de trabajo.