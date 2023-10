Considerada la segunda bebida más consumida después del agua, beber una taza de café es la excusa perfecta para un encuentro entre amigos, una reunión de trabajo o para leer un libro. Cuenta además, con una serie de beneficios para la salud, mejorar nuestro rendimiento cognitivo, entre otros.

Celebrado cada 01 de octubre, en lo que se conoce como el Día Internacional del Café, este evento tiene como fin honrar la histórica bebida favorita de muchos a nivel mundial, y de cara a esta fecha especial, nos planteamos conocer un poco más sobre este grano milenario, abordar sus diversidades y descubrir cómo podemos disfrutarlo en su más alto nivel.

A quién no le pasa que, va en busca de un “buen café” al supermercado y se pierde entre tanta variedad y ofertas.

¿Cuál elegir? ¿Por dónde empezar?

Para Felipe Aliaga, catador de café y socio de la cafetería “Ciclos Café”, ubicada en Barranco y Andrea Milano, barista profesional de “Punto Café” en Miraflores, debemos tener en cuenta una serie de pasos si lo que queremos es vivir una experiencia óptima.

1. Elegir entre café en grano o molido

“Los cafés molidos van a tener menos potencial de sabor que un café en grano sí o sí”, sostiene Felipe. “Es como una cápsula de tiempo, esta guarda una cantidad de aroma y sabor. Si lo molí, se abrió la puerta y un 70 u 80% de esos compuestos, generalmente los más bonitos, empiezan a irse”, agrega.

En ese sentido, Andrea apunta que si elegimos comprar un café en grano, lo ideal siempre será almacenarlos en un recipiente hermético y tener un molino eléctrico o manual, donde puedas molerlo al momento y puedas disfrutado de la mejor forma.

“Claro, esto normalmente pueden tener un costo elevado que quizá no se adapte a todos los bolsillos, pero creo que si buscamos explorar y conocer mejor del café peruano y darle el mejor valor, lo ideal es ir a cafeterías especializadas dónde te brinden la información que te lleve a tener una mejor experiencia de consumo”, explica.

2. Revisar de dónde viene el café

Un valor agregado es saber de dónde viene, es decir, si la bolsa de café tiene información del productor. “Esto es súper bonito porque le agrega un montón de valor al producto. Es lo que separa vender un café de especialidad de uno comercial. Esto, además, te ayudará a encontrar perfiles de sabor. A algunos, por ejemplo, les gusta el café del Cusco, a otros del Amazonas o de Cajamarca”, apunta Felipe.

3. La fecha de tostado

“Este paso es muy importante. Y la fecha de tostado es crítica porque el café en consumo óptimo te puede tomar varios años después si lo almacenaste en un lugar fresco y seco, pero el sabor no va a ser el mismo porque los compuestos que están adentro del grano, aunque esté sellada la bolsa se van perdiendo. Lo óptimo de tomar un café en grano, desde su fecha de tostado, es que no sea superior a 2 o 3 meses”, explica Felipe.

Andrea, por su parte, sostiene que “los cafés que normalmente podemos encontrar en los supermercados deben estar tostados y por lo menos con fecha de tueste óptima no más de un mes. La mayoría de ellos pueden llegar a estar oxidados ya que cuando están ya molidos y permanecen mucho tiempo empaquetados de esa forma, puede perder las bondades del café, y la frescura del mismo”.

4. Tipos de tostado

“Este puede ser medio, alto, claro. Eso te va a guiar un poco de lo que vas a encontrar en la taza. No hay uno que sea mejor o peor, sino que cada uno muestra una versión distinta de café. Si quieres probar la esencia real del café elige medios a claros, si quieres algo más clásico, más intenso o fuerte, usa un tostado alto”, considera Felipe.

Sobre la acidez del café

“Normalmente el café de por sí tiene una acidez natural que ya de por sí está en el grano. Normalmente la acidez se destaca dependiendo de la altitud dónde fue cosechado ese grano verde, mientras mal altitud tenga, mayor acidez tendrá”, explica Andrea.

“También dependerá mucho del nivel de tueste, si es muy claro podría destacar un poco más, pero si tienes un tueste medio u oscuro, quizá sea un poco menor... en realidad el café es para todos los gusto, hay personas que disfrutan mucho de la acidez del café y de las notas tropicales que este puede tener. Todo depende del perfil de sabor que busquemos y disfrutemos”, agrega.

El agua, un ingrediente primordial

Un elemento que muchas veces no se menciona en la experiencia de un buen café es el agua. Felipe recomienda utilizar agua filtrada o embotellada. “Más importante que el café es el agua y casi nunca te hablan de ella. No tiene sentido si te compras un café caro y lo mezclas con agua del caño. Compra una agua tratada, la idea es que no tenga cloro o agentes contaminantes que puedan opacar el sabor del café”.

Una vez que compré el café ¿Qué cafetera usar?

Según sea el caso, Felipe recomienda usar una máquina de café dependiendo de la molienda y el café que queremos obtener. “Si tienes una moka italiana, una prensa francesa o si tienes un sistema de cono, las moliendas están pensadas para distintos tipos de métodos por su tamaño del grano. “Si está muy fino y lo meto a una prensa francesa va a ser un desastre. Veamos el siguiente cuadro.

MÁQUINA TIPO DE MOLIENDA SUGERIDA TIPO DE TOSTADO SUGERIDO Moka italiana y máquina de café espresso casera molido fino medio a oscuro Cafetera americana eléctrica, cafetera del gota a gota y métodos que usan filtros de papel molido medio medio Prensa francesa o percolado (máquina grande) molido grueso medio a oscuro

Andrea, por su parte, señala que hay cafeteras fáciles de usar, cómo es el caso de la cafetera de la abuela (Gota a gota), la moka italiana o grecca, o la prensa francesa. “Hay muchas cafeteras muy buenas pero siempre recomiendo indagar y buscar a una que se amolde al bolsillo de cada quien, no necesariamente se debe tener una cafetera costosa para preparar un buen café. La prensa francesa diría que es muy completa, suele ser versátil y práctica, brinda mayor contenido de cafeína, y es un poco más aromática a diferencia de otras cafeteras. La otra opción sería la cafetera de la abuela, que brinda buen cuerpo y resalta mucho el dulzor”.

Acerca de los cafés instantáneos

Tanto Felipe como Andrea no recomiendan el café instantáneo. “El proceso de hacer café instantáneo deteriora mucho la estructura del café y los sabores que podríamos llegar a tener porque para extraer el café y sacar y para volverlo polvo, tienes que hacer muchas cosas que lo degradan”, señala el primero.

En tanto, Andrea considera que no es la mejor opción. “Optaría por indagar en el mundo de los cafés especiales, que otorgan un cuidado más delicado y minucioso, que sea trazable y que sea un experiencia sensorial y gustativa”, sostiene.

“En el caso de los cafés comerciales, estos se producen en altas cantidades y se venden al mercado masivamente dejando de lado la calidad y el cuidado. Sugiero tener cuidado con lo que consumimos, y quizá empezar a probar y degustar de a pocos otros tipo de café”.

DATOS -Se calcula que en todo el mundo se consumen 3,000 millones de tazas de café todos los días. -En el Perú, el 70% de consumo de café es instantáneo. El peruano, a pesar de que el Perú es productor de café, no consume lo propio como debería. -Históricamente, el café se consume como bebida desde el año 500, antes su uso era medicinal. -Punto Café está ubicado en Calle Piura 1251, Miraflores y Ciclos Café, en Jirón Colina 111, Barranco.