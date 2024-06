La reconocida presentadora de televisión, Laura Bozzo, está incursionando en la cocina a través del reality culinario “MasterChef Celebrity”, donde ha demostrado tener una buena sazón, pero también ha sido protagonista de varias polémicas debido a su fuerte temperamento. Un claro ejemplo de su carácter fue lo que sucedió en el noveo episodio del programa, cuando la “abogada de los pobres” decidió enfrentarse a sus rivales al observar que modificaron la receta del ceviche peruano, un tradicional plato de su país. Todos los detalles sobre este incidente te contamos en la siguiente nota.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL NOVENO PROGRAMA DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

En este episodio del reality gastronómico, los participantes se dividieron en dos grupos para enfrentar un desafío culinario con mariscos seleccionados por expertos.

El equipo rojo, el cual contaba con Laura Bozzo, optó por preparar arroz con mariscos como plato principal. Por otro lado, el equipo azul decidió arriesgarse con la elaboración de un ceviche peruano, a pesar de no contar con ningún integrante de nacionalidad peruana en su equipo.

Al escuchar bromas del equipo rival sobre que no sabía preparar ceviche, Laura Bozzo expresó con seguridad: “Yo ya hice ceviche y soy la mejor, pendej***”. Asimismo, aseguró que puede realizar distintas variedades del platillo. “¿Qué no me sale? Me sale mejor que a ustedes porque no saben hacer la leche de tigre”, manifestó en el show.

¿CÓMO REACCIONÓ LAURA BOZZO CUANDO OBSERVÓ LA VARIACIÓN DE LA RECETA DEL CEVICHE PERUANO?

Cuando el equipo azul se percató de la complejidad del ceviche peruano, decidió modificar la receta sobre la marcha y optó por llamar a su platillo como “ceviche cachanilla”.

Este cambio no fue del agrado de Laura Bozzo, quien defendió enérgicamente el plato de su país durante la presentación del equipo rival, asegurando que era una mala copia del ceviche peruano. “¡Ah, claro! Claro, cámbienle el nombre de peruano porque saben que no lo es (...) ¿Tú que estás sirviendo? Eso es peruano, copia de peruano”, expresó disgustada.

A pesar de los comentarios de la conductora de televisión, estos no fueron suficientes para ganar el reto, pues el equipo azul terminó siendo el vencedor con su variación de la receta del ceviche, según recoge Infobae Perú.

Al final, para evitar caer en la temida sentencia por la derrota de su equipo, Bozzo preparó unos deliciosos y crujientes wantanes mexicanos, con los cuales logró culminar el día de competencia siendo salvada por los jurados del programa.

¿QUÉ PLATILLO PERUANO PREPARÓ LAURA BOZZO QUE IMPRESIONÓ AL JURADO DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

En el undécimo programa de “MasterChef Celebrity”, Laura Bozzo sorprendió gratamente al jurado del reality mexicano al preparar una causa limeña, el cual le permitió pasar a la siguiente ronda del concurso gastronómico. En lugar de los ingredientes tradicionales como atún y pollo, la presentadora de TV optó por utilizar camarones en su preparación.

“Se veía un trabajo muy fuerte en el plato y creatividad, y se veía bonito el decorado y ya no, no hubo grandes porciones, sino las adecuadas para un restaurante, me quedó muy bien”, comentó la conductora orgullosa de su platillo.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

Los participantes de ‘MasterChef Celebrity’, la nueva edición del formato culinario ‘MasterChef México’, incluyen a diversas personalidades del mundo del entretenimiento. Además de Laura Bozzo, el reality cuenta con Rossana Nájera, Rey Grupero, Ernesto Cázares, Ferka, Mario Sandoval, Jawy Méndez, Litzy, Natalia Subtil, entre otros.

Aquellas personas que quieran seguir el reallity gastronómico mexicano, lo pueden ver por la señal de Azteca Uno o también por el canal de YouTube de ‘MasterChef México’.