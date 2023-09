Este semana culmina la fecha 25 de la Liga 2 2023, donde se disputaron varios importantes encuentros, puesto que, teniendo en cuenta que está llegando a su fin la fase regular, los equipos están luchando por obtener un cupo a los playoffs de la competencia y así seguir su sueño de alcanzar la máxima categoría del fútbol peruano.

Esta jornada empezó el domingo 17 de septiembre con una victoria de Juan Aurich, puesto que su rival de la fecha, Alfonso Ugarte, fue descendido por walk over por problemas económicos. Luego se vieron las victorias de Deportivo Coopsol, Deportivo Llacuabamba, Comerciantes Unidos y Los Chankas, además del empate entre Ayacucho FC y Santos FC por 1-1. Esta fecha concluirá con el encuentro entre Comerciantes FC y Alianza Universidad de Huánuco que se desarrollará este jueves 21, según recoge la plataforma Fútbol Peruano.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DE LA FECHA 25 DE LA LIGA 2?

Alfonso Ugarte vs. Juan Aurich (W.O en favor de Aurich)

San Martín 0- 2 Deportivo Coopsol

Carlos Stein 0- 5 Dep. Llacuabamba

Ayacucho FC 1-1 Santos FC

Pirata FC 1- 4 Comerciantes Unidos

Unión Huaral 2- 3 Los Chankas

Comerciantes FC vs. Alianza UDH | 3:00 p.m.

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2?

Tras 25 partidos disputados y a falta de una fecha, Comerciantes Unidos ya logró ascender a la primera división nacional al ser líder de la tabla con 60 puntos y mantener una distancia de 10 puntos con el segundo puesto, que es ocupado por Los Chankas con 50. Luego tenemos Alianza Universidad de Huánuco ocupando el tercer puesto con 48 puntos.

Por otro lado, en la otra parte de la tabla de posiciones se encuentran Unión Huaral en el antepenúltimo lugar, Pirata FC en el penúltimo casillero y Carlos Stein cierra la tabla.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2

Comerciantes Unidos | 60 puntos Los Chankas | 50 puntos Alianza Universidad | 48 puntos Llacuabamba | 45 puntos Santos FC | 39 puntos U. San Martín | 36 puntos Coopsol | 33 puntos CFC | 33 puntos Juan Aurich | 28 puntos Alfonso Ugarte | 27 puntos Ayacucho | 22 puntos Unión Huaral | 21 puntos Pirata FC | 21 puntos Carlos Stein | 8 puntos

¿CÓMO SE JUGARÁ LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE REGULAR DE LA LIGA 2?

La última fecha de la fase regular de la Liga 2 se disputará desde el martes 26 de septiembre. El partido que abrirá la jornada 26 será el de Comerciantes Unidos vs. San Martín.

Otro de los encuentros importantes será el de Juan Aurich vs Comerciantes FC y Coopsol vs. Carlos Stein. Esto se debe a que Coopsol y Comerciantes FC se encuentran igualados en puntaje, por lo que tienen la obligación de ganar, y esperar que el otro no sume puntos, para clasificar a la siguiente fase.

A continuación, te presentamos la programación de la fecha 26 de la Liga 2:

Martes 26 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. San Martín

Deportivo Coopsol vs. Carlos Stein

Juan Aurich vs. Comerciantes FC

Miércoles 27 de septiembre

Deportivo Llacuabamba vs. Ayacucho FC

Alianza Universidad vs. Unión Huaral

Chankas CYC vs. El Pirata

¿CÓMO SE DEFINIRÁ LA SIGUIENTE FASE DE LA LIGA 2 2023?

La Liga 2 2023 otorga dos cupos de ascenso a la primera división 2024 del fútbol peruano. Con Comerciantes Unidos ya ascendido oficialmente a la Liga 1 del próximo año, faltaría conocer al otro equipo que logrará el ansiado sueño. En este sentido, los equipos que culminen la fase regular del segundo al séptimo puesto irán en busca del último cupo.

Esta etapa se desarrollará en tres fases: cuartos de final, semifinal y final. En los cuartos de final se enfrentarán el 5º y el 6º lugar, y el 4º contra el 7º puesto. El ganador de la primera llave enfrentará al 2º puesto de la tabla, mientras que el ganador del segundo partido enfrentará al 3º lugar de la fase regular. Los ganadores de los últimos partidos se enfrentarán en la gran final para conocer al nuevo ascendido a la Liga 1.