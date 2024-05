Tilsa Lozano no reconoció a Juan Vargas y así reaccionaron los conductores de América Hoy

En el mundo de la farándula peruana, Tilsa Lozano es uno de los personajes más polémicos debido a su fuertes críticas o sus pasadas relaciones amorosas. De hecho, tras varios meses de estar ausente en las pantallas chicas, la exmodelo se presentó en América Hoy, donde pasó un incómodo momento cuando le mostraron la imagen de Juan Manuel Vargas.

¿CÓMO REACCIONARON LOS CONDUCTORES DE AMÉRICA HOY LUEGO QUE TILSA LOZANO NO RECONOCIERA A JUAN VARGAS?

Tilsa Lozano estuvo como invitada en el programa América Hoy, donde estuvo comentando sobre el acontecer del espectáculo. Sin embargo, la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ no esperó que el magazín emitiera un video sobre la reconciliación entre el Cuto Guadalupe y Juan Manuel Vargas luego que tuvieran una discusión en un espacio de TV. De esta manera, la cantante se reencontró una vez más con las imágenes del popular ‘Loco’, por lo que vivió un momento tenso en el set.

Edson Dávila intentó ‘trolear’ a la exchica vengadora preguntándole acerca del tema que acaba de ver, por lo que ella no dudo en considerar con un buen sentido del humor a Cuto, aunque el popular ‘Giselo’ le pidió su opinión sobre la apariencia del ‘Loco’ Vargas. “Estaba ocupada (...) no pude ver bien la nota, no lo reconocí”, dijo ‘Tili’ entre risas y algo nerviosa. Ante ello, los presentadores del programa de América TV hicieron mostrar su molestia ante el informe ya que a la próxima la exconejita de Playboy no regresaría.

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO SOBRE LA INFIDELIDAD?

Hace unas semanas, Tilsa Lozano brindó una entrevista al diario “El Popular”, en el cual fue consultada si habría la posibilidad de que su esposo Jackson Mora asista a cada momento a un cumbiambero, pese a que se le vincula con muchas mujeres.

“No sé si se junte (con el conocido cantante de cumbia), nadie está libre de unos cachos. Ya saben lo que hice con el padre de mis hijos cuando se portó mal, ya saben lo que haría”, mencionó a dicho medio.

Por lo tanto, la también presentadora de TV sostuvo que nadie está libre de sufrir alguna traición, ya sea por amigos o la pareja, por lo que ha optado por disfrutar del buen momento por el que atraviesa su matrimonio: “Nadie está libre de los cachos, hay que disfrutar hasta que las cosas funcionen bien, si me ponen los cachos, bye-bye”, añadió.