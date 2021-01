El incremento de casos y muertes de infectados por el nuevo coronavirus en las últimas semanas del año, ha llevado a que desde hoy lunes 4 de enero de 2021, el gobierno peruano exija una cuarentena obligatoria de catorce (14) días a todo aquel que viaje a nuestro país. Esta medida busca evitar la propagación del COVID-19 y reducir así el riesgo de contagio de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que ya circulan en el planeta.

El Decreto Supremo Nº 207-2020-PCM, emitido durante la noche del jueves 31 de diciembre y posteriormente en el diario oficial El Peruano, señala que la cuarentena se contará desde el día del arribo al territorio nacional y deberá ser cumplida por “todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte internacional, independientemente del país de procedencia”.

De este modo, los viajeros que deseen ingresar a Perú deberán cumplir con el confinamiento domiciliario de dos semanas, además de presentar los documentos antes solicitados por el Estado. Como se recuerda, hasta antes de la aplicación de este decreto supremo, los viajeros debían mostrar: una declaración jurada y una prueba molecular (PCR) negativa con una antigüedad de máximo 72 horas antes de la salida del viaje.

¿DÓNDE DEBERÁN CUMPLIR SU CUARENTENA LOS VIAJEROS QUE LLEGUEN AL PERÚ?

Según detalla este decreto supremo, los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con las autoridades sanitarias.

Además, el Gobierno dispuso que las personas que ingresen al Perú entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, como Reino Unido y Sudáfrica, se les practicará, el mismo día de su arribo al Perú, la prueba de antígeno para el descarte de COVID-19.

Mientras que, según determina la normativa, quienes provengan de destinos diferentes pasarán por la prueba de antígeno de manera aleatoria. Quienes resulten positivos al nuevo coronavirus y sus variantes, en cualquiera de los dos casos, ingresarán a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

EL GOBIERNO DENUNCIA DATOS FALSOS

A pesar de la emergencia y las normas existentes para ingresar al Perú, algunos viajeros parece que no ofrecen datos fidedignos. Este lunes, en declaraciones a América Noticias, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Luis Rodríguez, lamentó a existencia de una “buena cantidad” de personas que brindan datos falsos a su llegada al país.

“Tenemos una buena cantidad de viajeros que están llegando de fuera del país cuyos datos no están siendo exactos o cuando las tratamos de contactar vía telefónica no estamos recibiendo la respuesta adecuada”, señaló el especialista. En concreto, indicó que algunos viajeros declaran números de teléfono de contacto falsos, mientras que otros no contestan las llamadas.

Rodríguez detalló que desde el 5 de octubre —fecha en la que el Perú reabrió los vuelos internacionales—, el Gobierno no pudo contactar con más del 50% de los viajeros para hacer el seguimiento rutinario.

El especialista advirtió que estas personas “están cometiendo el delito de propagación de la enfermedad en contra del resto de los ciudadanos del país, entonces pueden ellos ser denunciados”.

AL BORDE DEL COLAPSO

Ante el rápido rebrote de casos de COVID-19 en las últimas semanas en algunas regiones del país, el Gobierno informó durante la víspera que incrementó 40 nuevas camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En la región sureña de Arequipa, el cuerpo médico alertó de que ya no disponen de camas UCI para atender los cuadros más graves de la enfermedad.

Y en la mañana de este mismo lunes, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, afirmó que la segunda ola ya llegó en regiones como Lambayeque y Piura, donde las camas de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos están también colapsadas.

Por otro lado, Palacios Celi comentó, durante una entrevista a Latina, que las consecuencias de las fiestas de Navidad y Año Nuevo se sentirán a finales del mes de enero, cuando se prevé que el escenario pandémico sea “peor” al actual.

MÁS DE 1 MILLÓN DE INFECTADOS

De acuerdo al último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa), el número de casos del coronavirus SARS-CoV-2 se elevó a 1.019.475, mientras que los pacientes hospitalizados ascendieron a 5.452 y en UCI a 1.286, teniendo en cuenta que el país dispone de unas 1.500 camas con ventilación mecánica a nivel nacional.

En las últimas 24 horas fallecieron 57 personas, lo que elevó el número de decesos por COVID-19 a 37.830.

Con información de EFE.

