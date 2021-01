Además de portar mascarilla y protector facial, los pasajeros deberán presentar una declaración jurada de salud para poder abordar los buses de transporte, en la que aseguren no estar infectados con COVID-19.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha diseñado tres formatos de declaración jurada, dirigidos a pasajeros adultos, menores de 14 años y mayores de 65 años.

¿Cuál es el formato de la declaración jurada de salud?

En los tres casos, el documento debe ser llenado con los siguientes datos:

Nombre y apellidos del pasajero

Documento de identidad (DNI o pasaporte)

Domicilio

Número de teléfono

Correo electrónico

Fecha

Hora

Asimismo, la declaración jurada de salud contiene un recuadro referido a los síntomas o signos referidos a la enfermedad de COVID-19, en los que se debe colocar si se presentan o no. Se trata de los síntomas: pérdida del sentido del olfato y del gusto; fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y tos.

“Declaro bajo juramento que no presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con covid-19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 14 días. La falsedad de lo anteriormente declarado será sujeto a las medidas legales pertinentes”, es el texto que se puede apreciar en el documento.

Declaración jurada para menores de edad

Además de los nombres y apellidos del menor de edad, en el formato se debe colocar los datos del padre y la madre o tutores, su documento de identidad (DNI o pasaporte); así como el punto de partida y el destino final del niño, niña o adolescente. Finalmente, la firma del padre, de la madre o tutores.

Declaración para adultos mayores

El formato exige mencionar el punto de partida y el destino final del adulto mayor.

Declaración jurada de salud: LINK para descargar formato

Puedes descargar los tres formatos de declaración jurada en el siguiente ENLACE. Solo tendrás que completar tus datos.

VIDEO RECOMENDADO

Argentina autoriza vacunas Sputnik V y Pfizer, mientras restringe turismo

Argentina autoriza vacunas Sputnik V y Pfizer, mientras restringe turismo