Ricardo Gareca es uno de los técnicos más queridos en toda la historia del fútbol peruano. Con el ‘Tigre’ en el banco, la selección peruana alcanzó dos repechajes de manera consecutiva, incluyendo la clasificación al Mundial para Rusia 2018. En este contexto, hay mucha expectativa por saber cuál será el próximo equipo que dirija el argentino, más aún cuando en las últimas horas se señaló que es el gran candidato para hacerse cargo de Chile. Sobre ello dio su opinión Óscar Ruggeri, exfutbolista y muy amigo del ‘Flaco’.

A Óscar Ruggeri le preguntaron sobre la posible llegada de Gareca a la selección de Chile y así reaccionó

El exdefensor central señaló que no le sorprende que Gareca sea una de las primeras opciones para dirigir al cuadro rojo. “Es uno de los candidatos porque es el hombre del mercado. Hizo un muy buen trabajo en Perú. Todos lo recordamos y si Chile se fija en él, se estaría llevando un gran entrenador que ya lo ha demostrado”, comentó el ‘Cabezón’ para radio ADN de Chile.

Recordemos que, después del sorteo de la Copa América 2024, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, anunció que Gareca es una de las alternativas que tienen como prioridad para que sea el próximo entrenador de la ‘Roja’.

Asimismo, Gareca ya se ha manifestado sobre la opción de hacerse cargo del rival que es considerado el clásico sudamericano de Perú. “Chile es una selección muy importante. Tendría que analizar y contemplar porque es un rival. Sé lo que piensa la gente, lo que vive el peruano, fueron muchos años. En definitiva siempre he sido un profesional. El sentimiento hacia Perú no va a cambiar nunca nada”, mencionó el argentino para Mauricio y Michael.

¿Por qué Ricardo Gareca no debería volver a la selección peruana, según Diego Rebagliati?

Diego Rebagliati, panelista de Al Ángulo, fue claro en su posición al manifestar que no le gustaría ver nuevamente al estratega argentino al mando de la ‘Bicolor’ porque cree que sería una mala decisión y podría menoscabar todo lo que logró, como el hecho de clasificar a Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años, los resultados históricos que logró como visitante en las Eliminatorias o sus destacadas participaciones en las Copas América.

“A mí no me gustaría ver a (Ricardo) Gareca de nuevo en la selección. No creo en las segundas partes, tienen la vara muy alta, es un riesgo muy grande. Es un camino ya atravesado y me parece que ya está”, sostuvo el comentarista deportivo, según recoge Infobae.

A pesar de que el nombre del “Tigre” suene como reemplazo de Reynoso, una alternativa que ha tomado fuerza para asumir el cargo de entrenador de Perú es Jorge Fossati, actual DT de Universitario de Deportes. El entrenador uruguayo aún tiene contrato con los cremas hasta finales del próximo año, y en caso acepte dirigir a la ‘Blanquirroja’, primero debe esperar de que la FPF haga oficial la salida de Reynoso.

¿Cuál fue el consejo de Ricardo Gareca a Joao Grimaldo y Piero Quispe?

En entrevista con con los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, el ‘Tigre’ fue consultado sobre el presente Piero Quispe y Joao Grimaldo, futbolistas de la selección peruana. “Claro, se le ve (Quispe). Eso es algo fundamental, la actitud, la rebeldía... Lo demás estará en él. Es muy importante que aquellos jugadores que salen, ahora estaba escuchando que Grimaldo tiene posibilidades afuera, si se van afuera, no hay que permitir que vuelvan”.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.