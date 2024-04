Los equipos de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 se encuentran en plena competencia por los primeros puestos del torneo, cuya tercera jornada se disputará este fin de semana y promete duelos entretenidos. En esta línea, un partido que destaca es el encuentro entre Ayacucho FC y Universitario de Deportes. A continuación, te contamos cuándo se desarrollará este cotejo y dónde verlo, además de brindarte otros detalles de esta competición.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE AYACUCHO VS. UNIVERSITARIO?

Ayacucho FC recibe la visita de Universitario de Deportes en el Estadio El Libertador por motivo de la jornada 3 de la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Este encuentro se desarrollará este domingo 14 de abril a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por Nativa Deportes.

Para las ‘guerreras wari’, este enfrentamiento representa un desafío difícil pues intentará conseguir su primera victoria del año ante el vigente campeón nacional, luego de que cayerá en las dos primeras fechas ante Carlos Mannuci y Sporting Cristal. Por el lado de las ‘leonas’, buscarán sumar 3 puntos de visita luego de descansar en la jornada 1 y golear 4-0 a Defensores del Ilucán en la jornada 2.

¿CUÁLES SON LOS OTROS PARTIDOS QUE COMPLETAN LA JORNADA 3 DE LA LIGA FEMENINA APUESTA TOTAL 2024?

La tercera fecha de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 empezó el pasado viernes 12 de abril con los siguientes partidos: Deportivo Municipal vs. Melgar y César Vallejo vs. FC Killas, los cuales terminaron con las victorias de las visitas.

La jornada continuará este sábado 13 de abril con Alianza Lima, que enfrentará a UNSAAC en el Estadio Iván Elías Moreno desde las 3:00 de la tarde. Previamente, el cuadro ‘blanquiazul’ goleó 4-0 al ‘Muni’ en la primera fecha y descansó en la segunda jornada.

Finalmente, la fecha 3 culminará el domingo 14 de abril con tres partidos. Primero, el Estadio Municipal Andrés Bedoya será el escenario de un emocionante encuentro entre la Academia Cantolao y Sporting Cristal, programado para comenzar a las 10:30 de la mañana. Más tarde, a las 15:00 horas, se jugará en simultáneo los duelos de Biavo vs. Carlos Mannucci y Ayacucho vs. Universitario.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA 4 DE LA LIGA FEMENINA APUESTA TOTAL 2024?

El viernes 19 de abril arranca la cuarta fecha de la Liga Femenina con emocionantes partidos, siendo el más destacado el encuentro entre Carlos A. Mannucci y César Vallejo. El clásico trujillano se llevará a cabo en el Complejo Deportivo UPAO a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). Más tarde, a las 15:00 horas, afrontarán un impactante duelo Defensores del Ilucán y Ayacucho FC.

Un días después, el sábado 20 de abril, se disputará el duelo más relevante de la jornada: Melgar vs. Alianza Lima. Por el momento el estadio no ha sido confirmado, pero se sabe que el partido está programado para comenzar a las 10:30 a.m. Por otro lado, más tarde en el mismo día, FC Killas y Deportivo Municipal se enfrentarán en el Estadio Municipal de La Molina a las 15:00 horas.

Finalmente, el domingo 21 de abril, se cerrará la jornada con los duelos que disputarán Universitario y Sporting Cristal. Mientras que las ‘leonas’ recibirán a la Academia Cantolao en Campo Mar a las 10:30 a.m., las ‘celestes’ recibirán a Biavo FC en La Florida a las 3:00 p.m. Para esta fecha, UNSAAC descansará.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA FEMENINA APUESTA TOTAL 2024