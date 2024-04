¿Cómo debió definir De Santis en el gol que falló ante Colo Colo? Así lo explica el “Cóndor” Mendoza

Luego de que Jeriel De Santis se fallara un claro gol en los últimos minutos en el empate de Alianza Lima ante Colo Colo por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2024, los hinchas y la prensa deportiva salieron a criticar contra el delantero íntimo. De esta manera, el popular ‘Cóndor’ Mendoza explicó en un programa digital la manera en que De Santis debió patear la pelota al arco.

¿CÓMO DEBERÍA DEFINIR JERIEL DE SANTIS, SEGÚN EL ‘CONDOR’ MENDOZA?

Andrés Mendoza o más conocido como el ‘Cóndor’ Mendoza estuvo presente en el programa “Denganche” que se transmite a través de YouTube para comentar acerca del fútbol. Así también se presentó un segmento llamado “Clases de Definición” donde el exfutbolista explica al público las diferentes técnicas para definir un gol, incluso se atrevió a aconsejar a Jeriel De Santis por su gol fallido ante Colo Colo por Copa Libertadores.

“Yo soy zurdo, lo hubiera parado con la derecha y de primera metía la pelota. Tengo que definir rápido, no hay otra opción. (Jeriel De Santis) tenía lejos la marca, estaba solo con el arquero. También debió pegarle con el empeine”, sostuvo el exseleccionado nacional.

¿QUÉ DIJO EL ‘CONDOR’ MENDOZA SOBRE JERIEL DE SANTIS?

Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza estuvo presente en el programa Tinbet que se transmite mediante YouTube, en la cual estuvo opinando sobre el juego de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. El exfutbolista nacional no dejó pasar el momento para resaltar el fallido gol que se perdió Jeriel De Santis en los minutos finales del partido ante Colo Colo, por lo que señaló como culpable al técnico Alejandro Restrepo por haberlo puesto como titular.

“El chico (Jeriel De Santis) no tiene la culpa, yo creo que tiene la culpa el profe porque lo puso como titular”, dijo al inicio. Además, aprovechó para aconsejar al atacante de Alianza Lima, mencionando que debería ponerle más actitud a los entrenamientos y quedarse más tiempo para practicar las definiciones en el arco.

“Él debe quedarse, definir, tiene que saber a dónde va, si practico por el lado derecho, izquierdo o medio. Bueno yo antes practicaba así, siempre me quedaba y practicaba, por eso yo creo que él debería quedarse a practicar, porque lo que algunos hacen es entrenar y se van, pero él sabe que necesita y como delantero tiene que saber en que está fallando. Además su actitud, no sé si el chico juega así o así entrena. Encima no choca”, sostuvo el popular ‘Condor’ Mendoza para dicho medio deportivo.