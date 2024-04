Diego Rebagliati se vio envuelto en una nueva polémica luego de que Jean Deza tenga fuertes acusaciones en su contra durante una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe. Curiosamente, el ahora panelista deportivo también se presentó en el programa La Fe de Cuto, aprovechando la oportunidad para tratar de desmentir lo que se dijo sobre él y limpiar su imagen.

¿Qué dijo Diego Rebagliati en respuesta a Jean Deza?

Como el más reciente invitado al programa La Fe de Cuto, Diego Rebagliati tuvo una entretenida conversación con ‘Cuto’ Guadalupe en la que contó diversos pasajes y anécdotas de su vida como futbolista, luego, como representante de jugadores y, ahora, como comentarista deportivo. Sin embargo, llamó la atención que se animará a hablar sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta.

Sobre todo, teniendo en cuenta que antes ya se había pronunciado al respecto, aunque sin mencionar el tema directamente. El panelista aprovechó un espacio en Movistar Deportes para realizar un descargo en el que simplemente aseguraba que desde 2015 no trabajaba como representante de ningún futbolista o técnico. Por supuesto, esta respuesta no satisfizo a los espectadores, ya que en ningún momento negó las acusaciones. No obstante, en esta ocasión sí aprovechó para referirse directamente a lo dicho en su contra.

“Lo que menciona Jean es algo de 2012, 2013 y no tengo ningún problema en reconocerlo más allá de que ni siquiera me acuerdo de los detalles, estamos hablando de más de 12 o 13 años”, dijo. “No tengo por qué no creer lo que él dice porque probablemente era parte de un arreglo, porque si incluso yo pasaba recibo por honorarios había un impuesto qué pagar”.

Asimismo, señaló que el monto mencionado por Deza de 500 dólares no es tan grande en comparación a todas las cifras que se manejan en estos negocios y que, además, probablemente era parte de los acuerdos previos que ya se tenían con él u otros jugadores. De esta forma, en cierta manera acepta lo dicho contra él mientras se defiende. Por último, reiteró que desde que trabaja en la prensa deportiva ya no ejerce como representante, rechazando así otra de las acusaciones en su contra.

¿Qué dijo Jean Deza sobre Diego Rebagliati?

También durante un programa de La fe de Cuto, el futbolista de 30 años contó detalles de su vida en una entrevista. Sin embargo, en un momento reveló que Diego Rebagliati se llevaba 500 dólares de su contrato, sin mencionar aún todos los motivos de lo sucedido.”Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada”, comentó. “Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara”.

Estas fueron las declaraciones que dieron pie a una nueva polémica. Pero, con las nuevas palabras de Rebagliati parece que podría haber llegado a su fin.