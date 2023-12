En una emocionante definición por penales, Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) se proclamó campeón de la Liga Pro de Ecuador ante Independiente del Valle. Por ese motivo, una vez que se dio el pitazo final, la celebración fue a todo dar para el equipo en el que juega Paolo Guerrero. En este contexto, Alexander Domínguez, arquero y figura del equipo ecuatoriano, recordó con cariño a Jorge Fossati, exentrenador de Universitario, que en las próximas horas podría ser oficializado como nuevo técnico de la selección peruana.

El jugador de LDU que recordó a Jorge Fossati tras el título de la Liga Pro de Ecuador

En pleno festejo de la LDU, el arquero fue entrevistado por ESPN. El portero fue consultado por los técnicos que lo marcaron en su carrera futbolística. Ante ello, él no dudó en mencionar a Fossati, quien logró campeonar recientemente con la ‘U’ en la Liga 1 2023.

“En mi corazón tengo tres entrenadores muy fundamentales en mi vida: El profe (Jorge) Fossati, el Patón (Edgardo Bauza) y Luis (Zubeldía). Esas tres personas para mí son sagradas y por ende cuando me llamó nunca le dije que no. Dejé mucho dinero en el equipo que estaba (Deportes Tolima) para venir a Liga, porque sé lo que es el profe Luis para mí, lo que me puede enseñar y sé el cariño que me tiene”, señaló Domínguez.

¿Qué más dijo Alexander Domínguez?

Asimismo, el experimentado guardameta hizo hincapié en destacar la gran labor que cumplieron sus compañeros. “Al principio fue difícil, sabemos en el equipo que estábamos, una hinchada muy exigente. Supimos revertir la situación, confiamos en lo que teníamos, en el DT, en el grupo y eso nos llevó a conseguir tantos objetivos este año. Feliz por el grupo y por los dirigentes, el grupo, los hinchas, porque ha sido un soporte importante y ahora disfrutar”.

Recordemos que, con Fossati en el banco, LDU fue campeón de la Serie A de Ecuador (2003), Sudamericana y Recopa Sudamericana (2009).

Jorge Fossati y la curiosa historia que lo une a la selección peruana desde antes de llegar a Universitario

Por las Eliminatorias 2006, luego de reemplazar a Juan Ramón Carrasco, Fossati debutó con la selección uruguaya nada menos que ante Perú en Montevideo. Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Nolberto Solano marcaron los goles del conjunto peruano para decretar el 3-1.

Diego Forlán sería el encargado de marcar el descuento en un partido que resultó un estreno negativo para Fossati. A la siguiente jornada todo empeoró para el exentrenador de Universitario, pues la ‘Celeste’ cayó 5-0 ante Colombia.

Sin embargo, cabe resaltar que Fossati supo levantar a aquel plantel y lo llevó a disputar el repechaje mundialista ante Australia. Aunque claro, el conjunto uruguayo finalmente cayó ante los ‘Canguros’ y no pudo llegar a la Copa del Mundo de Alemania.

¿Cómo se jugará la séptima y octava fecha de las Eliminatorias?

Setiembre 2024

Fecha 7

Uruguay - Paraguay

Perú - Colombia

Brasil - Ecuador

Bolivia - Veneuzela

Argentina - Chile

Fecha 8

Colombia - Argentina

Venezuela - Uruguay

Paraguay - Brasil

Chile - Bolivia

Ecuador - Perú

