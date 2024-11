El bicampeonato es una realidad en el año de su centenario para Universitario de Deportes, ya que, al empatar sin goles frente a Los Chankas a 3.000 metros de altura en Andahuaylas y con la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC, el conjunto crema logró su título número 28. La estupenda campaña que realizó el equipo de Fabián Bustos en la Liga 1 Te Apuesto ha permitido que el club sea considerado como un equipo sólido y, a su vez, le da la oportunidad de disputar un torneo internacional como la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, una noticia ha llamado la atención de la hinchada merengue: un jugador no continuará vistiendo la camiseta del club para la próxima temporada. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ JUGADOR NO CONTINUARÁ EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Durante la ceremonia de premiación de Universitario de Deportes por la obtención del título nacional, se dio una mala noticia que preocupó a los hinchas cremas. Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, el defensa central Marco Saravia será el primer jugador que no continuará formando parte del equipo de la ‘U’, con miras a la Liga 1 2025 y la Copa Libertadores.

Una noticia ha llamado la atención de la hinchada merengue: Marco Saravia no continuaría vistiendo la camiseta del club para la próxima temporada.

Como se recuerda, el defensa de la ‘U’ disputó 346 minutos en cinco partidos, entre los que destacan cuatro duelos por la Copa Libertadores. Además, un factor que podría jugar en su contra es la llegada de Gustavo Dulanto y el buen momento futbolístico que atraviesan Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, por lo que Fabián Bustos no lo tendría en cuenta. Asimismo, su vínculo con el club de Ate finaliza el próximo mes, es decir, en diciembre de 2024.

¿QUÉ DIJO JAIRO CONCHA CUANDO LE APAGARON LA LUZ EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO?

Luego de que Universitario de Deportes conquistara su estrella número 28 en el año de su centenario, en el estadio de Los Chankas a 3.000 metros de altura en Andahuaylas, los jugadores cremas festejaron emocionados y felices el bicampeonato en los camerinos. Diversos jugadores utilizaron sus móviles para registrar este gran momento, acompañado de música y cantos. Sin embargo, una broma no pasó desapercibida cuando le apagaron la luz a Jairo Concha mientras se encontraba conversando con sus seguidores en una transmisión en vivo a través de TikTok.

Tras lo sucedido, el mediocampista de 25 años se mostró sorprendido, ya que el ambiente se encontraba a oscuras, mientras sus compañeros cantaban el “apagón”, haciendo referencia al incidente de la final del año pasado, cuando Alianza Lima perdió el campeonato de la Liga 1 ante Universitario en el Alejandro Villanueva. Asimismo, Jairo solo comenzó a reírse por este anecdótico momento, a diferencia de su público, que comentaba sobre la broma.

¿CÓMO REACCIONÓ RODRIGO UREÑA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Luego de que el árbitro principal pitara el final en Andahuaylas, donde Universitario se consagró bicampeón, uno de los que salió a declarar fue Rodrigo Ureña. El volante de 31 años se mostró muy alegre por haber formado parte de este nuevo título, pero no dejó pasar el momento para mencionar que no ha sido un buen año, ya que tuvo que enfrentar lesiones, añadiendo que fue un desafío jugar en la altura peruana.

“Muy contento, era complicado venir a ganar un título a la altura, pero estamos muy contentos. No ha sido un año fácil, he tenido muchas lesiones. Es fruto del trabajo, me sobrepuse a muchas situaciones. Hice hasta triple turno para llegar en condiciones a la recta final. Sé que me faltaba fútbol, pero ahí aparece lo otro. El fútbol peruano no es fácil, porque tiene lugares recónditos como este. Venir acá, en una zona de confort en la que estaba en Colombia, fue un desafío”, dijo a L1 Max el exjugador de Cobresal y América de Cali.