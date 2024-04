Debido a sus constantes ausencias en el programa ‘A Presión’, los seguidores de Gonzalo Núñez sospechaban sobre su salida del programa, aunque no había nada confirmado. Sin embargo, este lunes 22 de abril el mismo ‘Castor’ se encargó confirmar la noticia, anunciando que, efectivamente, había salido del programa en cuestión. Asimismo, se dio un momento para dedicar unas palabras a sus compañeros y adelantar los planes que tiene a futuro.

¿Qué dijo Gonzalo Núñez sobre su salida de ‘A Presión’?

Gonzalo Núñez inició el más reciente programa de ‘Erick y Gonzalo’ hablando al respecto. En primer lugar, se disculpó con sus fanáticos, quienes ya habían notado su ausencia en ‘A Presión’. “Tengo que darle unas disculpas a la comunidad por estas ausencias continuas, pero hemos llegado a final feliz, a buen puerto”, señaló antes de confirmar que ya no formaba parte de la popular producción de Mr. Peet.

El panelista formó parte de ‘A Presión’ desde sus inicios en 2021, por lo que no dudó en expresar cómo se sentía tras dejarlo después de tanto tiempo. “Me aparto, ha sido una época maravillosa, compartir con Peter Arévalo, Carlos Galván, Aldo Olcese, Marko Ciurlizza, Julinho, todos me han hecho sentir muy bien, estoy muy feliz de haber estado en ese programa, he aprendido mucho y la verdad les deseo lo mejor”.

Eso sí, Núñez no mencionó nada respecto a los motivos por los que está dando un paso al costado. Simplemente, mencionó que se mantendrá enfocado en otros proyectos. “Esa época pasó, ahora nos tiramos de lleno a ‘Erick y Gonzalo’ y firmes en Existosa”, dijo.

¿Cómo fue la despedida de Gonzalo Núñez en ‘A Presión’?

El conductor también aseguró que había visitado una vez más el set de ‘A Presión’ para despedirse de todos. Posteriormente, las redes sociales del programa compartieron fotos en las que, efectivamente, se le ve junto a todos los demás en el set. “Un fundador, un referente y un emblema del programa, pero sobre todo un amigo”, le escribieron en X (antes Twitter). “Te deseamos lo mejor Gonzalo, esta fue y será tu casa por siempre”.

En los comentarios de la publicación se pueden encontrar opiniones bastante contrarias. Por un lado, algunos de los espectadores opinan que Núñez le daba un toque especial a cada transmisión debido a sus locuras, por lo que no dudarían en seguirlo a través de sus otros proyectos en lugar de seguir viendo a Mr. Peet y los demás presentadores.

Por otro lado, también hay quienes señalan que lo mejor es que ya no forme parte del panel, pues consideran que lo único que hacía era gritar y faltar el respeto a los demás, incluso llegaba a discutir con sus propios compañeros. Asimismo, alegaban que se había visto envuelto en muchas polémicas recientemente, como su accidentada conversación con el DT de Nicaragua antes de su partido amistoso contra la selección peruana.