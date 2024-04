A pesar de iniciar su primer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 con un gol que los hizo ilusionarse con una victoria, Alianza Lima terminó empatando con Fluminense, el actual campeón del torneo. El desempeño del equipo blanquiazul desató un sin fin de debates, sin embargo, el del programa A Presión Radio casi terminó en una pelea entre Chevaristo y Gonzalo Núñez.

¿Por qué Chevaristo y Gonzalo Núñez casi se van a los golpes?

Durante el último programa de A Presión Radio el conjunto de panelistas se encontraba discutiendo sobre el partido de Alianza Lima contra Fluminense por la jornada inicial de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. Entre ellos se encontraban Gonzalo Núñez y ‘Chevaristo’, quienes tenían opiniones contrarias e inicialmente debatían con normalidad con los demás.

Sin embargo, cada vez que ‘Chevaristo’ expresaba una opinión, el popular ‘Castor’ lo interrumpía para darle la contra, generando una incomodidad en él. La situación se empezó a salir de control y los ánimos empezaron a calentarse cuando ambos empezaron a referirse directamente hacia el otro. “¿Estamos hablando de mí o del partido?”, le preguntaba el panelista a Núñez. Luego, dirigiéndose al resto del panel decía “¿Por qué no le dicen de qué estamos hablando?, porque este muchacho, no sé, ¿qué te has fumado hoy?”.

Inmediatamente, Núñez se tomó a mal este comentario, alegando que ‘Chevaristo’ le estaba faltando el respeto con su pregunta. Acto seguido, se levantó y golpeó la mesa, provocando a su compañero. Aunque él se quedó sentado, los demás miembros del panel tuvieron que intervenir para que la situación no escalara a más.

Gonzalo Núñez y su más reciente polémica

Los espectadores de programas dedicados al futbol saben que esta no es la primera vez que Gonzalo Núñez tiene reacciones de este tipo. Tampoco es la primera vez que se ve envuelto en una polémica. La más reciente de ellas, por ejemplo, fue en llamada con el entrenador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, poco antes del partido amistoso de dicha selección con Perú.

La entrevista inició con el mejor de los ánimos. Lamentablemente para los espectadores del programa, la conversación rápidamente se fue en picada cuando Gonzalo Núñez le preguntó al DT por su opinión sobre el amistoso que no se jugó entre Perú e Italia y que finalmente sería contra Nicaragua. Debido a la forma en que Núñez formuló su pregunta, dando a entender que el país centroamericano era inferior al europeo, el chileno se la tomó a mal.

“En la eliminatoria mundialista para Perú le toca jugar con Chile, Paraguay, Uruguay y creo que el área de Concacaf está mucho más cerca en ese sentido que los europeos”, dijo. “Así que yo no comparto mucho tu opinión”.

Inmediatamente, comenzó un rápido intercambio de palabras entre ambos, en el que Núñez seguía dando a entender que la selección nicaragüense se encontraba en un nivel inferior, desencadenando así en que el DT de Nicaragua le dijera a Núñez que “es fácil agarrar un micrófono y hablar”. Ante esta respuesta el presentador no se quedó callado y respondió que, en realidad muchos lo intentan y no lo saben hacer. Pero solo recibió un “tú eres uno de esos” por parte del entrenador.

“Si estás mirando como menos a la selección de Nicaragua es porque no la has estudiado, no me conoces a mí como técnico, no conoces el proceso que llevamos y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te digo que estás totalmente equivocado”. Así continuó la conversación hasta que el DT preguntó si no podía llamarlo otra persona, generando una mayor molesta en Núñez quien no dudó en insultarlo y dar por concluida la entrevista.