La breve charla de Fossati a Sonne antes de debutar con la selección peruana

Luego de varias convocatorias, Oliver Sonne pudo debutar de la mano de Jorge Fossati con la selección peruana en el triunfo ante Nicaragua. El ‘Vikingo de los Andes’ ingresó sustituyendo a Miguel Trauco durante el segundo tiempo, por lo que fue ovacionado por la hinchada peruana. Sin embargo, previo a ingresar al gramado de Matute, el estratega uruguayo tuvo una breve charla con el lateral del Silkeborg IF. Todos los detalles sobre el estreno del futbolista con ‘blanquirroja’ en la siguiente nota.

EL DEBUT DE OLIVER SONNE CON LA SELECCIÓN PERUANA

Tuvieron que pasar muchos meses para que Oliver Sonne debute con la selección peruana. Al inicio, el futbolista danés de ascendencia peruana se encontraba en la banca de suplentes, aunque en el segundo tiempo estuvo calentando junto a sus compañeros para el ansiado debut en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, la afición peruana tenía muchas expectativas sobre el estreno del lateral, pues durante el encuentro con la selección nicaragüense realizaban cánticos con su nombre.

Corría alrededor de los 55′ minutos, cuando Fossati llamó a Sonne para que ingresara al campo de juego en reemplazo de Miguel Trauco en la posición de carrilero izquierdo. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes sostuvo una pequeña charla con el ‘Vikingo de los Andes’ que no pasó desapercibido por las cámaras que se encontraban allí. Tras el ingreso, la hinchada nacional respondió con muchos aplausos y aclamaciones.

¿CÓMO FUE LA JUGADA DE LUJO QUE GENERÓ OLIVER SONNE EN EL PERÚ VS. NICARAGUA?

Luego que la selección peruana vaya ganando 2 a 0 ante Nicaragua con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula, uno de los jugadores más aclamados como Oliver Sonne hizo su estreno en el campo de Matute de la mano de Jorge Fossati. Y es que, corría el minuto 58′ del segundo tiempo, cuando el estratega uruguayo decidió meter al campo al jugador de 23 años sustituyendo a Miguel Trauco y colocándolo como carrilero izquierdo.

Tras la presencia de Sonne en el gramado, los aficionados peruanos de todas las tribunas no paraban de gritar su nombre, por lo que en el minuto 70′ el lateral de ascendencia peruana se lució con un taco contra un jugador nicaragüense y que finalizó en gol anulado por Alexander Callens ya que se encontraba en posición adelantada. De esta manera, los hinchas respondieron con aplausos y canticos por tremenda jugada de calidad.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE OLIVER SONNE?

Luego de la victoria de la selección peruana, Jorge Fossati estuvo en la conferencia de prensa donde resaltó la pasión que tiene la hinchada peruana por la ‘Blanquirroja’. Además mencionó que el primer objetivo era ganar el partido pues servía de motivación para los jugadores y el público. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes se refirió a los cánticos que realizó la afición presente para que ingrese Oliver Sonne, señalando que “no le causó gracia”, por lo que pidió más calma.

“Sonne estaba calentado. No estaban calentando todos, estaban calentando los cambios que ya habíamos trabajado. A mí no me hace ninguna gracia que el estadio me haya pedido un jugador. Simplemente, si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. El que caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para respetar a todos”, precisó el DT en conferencia de prensa.