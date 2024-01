Lo tiene decidido: Jorge Fossati contó qué planes tiene con Christian Cueva

Tras su paso por Alianza Lima, este jueves 11 de enero, Christian Cueva fue presentado como uno de los presidentes de uno los equipos que jugarán el FUTMAX League, torneo de fútbol 7 realizado por Carlos Zambrano. Ante ello, el nuevo técnico de la selección peruana, Jorge Fossati viene siguiendo de cerca el desempeño de cada jugador nacional con el objetivo de ser llamado al equipo y ‘Cuevita’ no es la excepción, ya que el uruguayo se refirió sobre el presente del volante peruano.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE EL REGRESO DE CHRISTIAN CUEVA A LA SELECCIÓN PERUANA?

Hace poco, Jorge Fossati brindó una entrevista para DirecTV Sports Uruguay, donde tocó varios temas, entre ellas la llegada a la selección peruana y el cariño que ha venido recibiendo de toda la hinchada nacional. Así dejó en claro que viene al equipo para convencer de su idea al jugador peruano y la capacidad que tienen para afrontar cada partido.

“Yo vengo a convencer al jugador de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas. Como creo en la capacidad del futbolista peruano, si yo estoy convencido, los voy a convencer”, dijo el extécnico de Universitario de Deportes.

Asimismo, durante la entrevista se le preguntó a Fossati sobre el desempeño de algunos seleccionados en la actualidad, siendo el caso de Christian Cueva. El estratega charrúa dejó en claro que el volante peruano no está en su mejor nivel para ser convocado a la selección incaica, pero confía en que pronto llegue a su mejor versión. “A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí”, sostuvo.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE CHRISTIAN CUEVA ESTE 2024?

En la primera edición de ‘FUTMAX League’, estuvieron presentes varios personajes, como fue el caso de Christian Cueva que decidió revelar para todo el público su próximo objetivo y equipo que integraría durante este año. El volante nacional afirmó que luego de operarse la rodilla en el extranjero regresará a su club Al Fateh de Arabia Saudita.

“Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho. Me opero y después regreso a mi club en Arabia Saudita. Mi objetivo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente. Los años pasan y quiero disfrutar el fútbol mucho más”, dijo.

Es importante mencionar que, Al Fateh pasó a Christian Cueva a Alianza Lima por seis meses, por lo que cuando se haya terminado el préstamo, el mediocampista nacional tendrá que regresar al equipo saudí, con el que tiene contrato aún hasta junio de 2025, además de luchar por conseguir un puesto en el once inicial.