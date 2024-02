¡No lo quiere! Histórico exjugador de la selección peruana descarta a Paolo Guerrero en Alianza: “Por los años es difícil jugar bien”

En la actualidad, Paolo Guerrero no viene pasando por uno de sus mejores momentos futbolísticos y personales, luego que declinará por jugar en la UCV de Trujillo debido a unas supuestas amenazas contra su familia. Ahora salió José Velásquez, referente de Alianza Lima y la selección peruana, a pronunciarse sobre una posible llegada del delantero nacional al club íntimo. Conoce lo que dijo el exjugador en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO EL ‘PATRÓN’ VELÁSQUEZ SOBRE PAOLO GUERRERO EN ALIANZA LIMA?

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.

