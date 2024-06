La última transmisión de ‘Enfocados’, el programa de Jefferson Farfán, resultó ser bastante polémico. La entrevista al arquero Diego Penny desató una serie de conflictos, como los de él contra Erick Delgado, pero también el de la ‘Foquita’ contra el exportero ‘Paco’ Bazán tras minimizar su carrera. Sin embargo, el actual comentarista deportivo, más allá de simplemente molestarse y responder, decidió retar al ‘10 de la calle’ a invitarlo a su programa para que puedan resolver cualquier asunto pendiente que tengan estando cara a cara.

¿Por qué ‘Paco’ Bazán retó a Jefferson Farfán a invitarlo a su programa?

Todo inició en el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes tuvieron como más reciente invitado al portero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny. Durante la transmisión hablaron de diversos temas y todo marchaba bien hasta que llegarin a la sección ‘Dame que te doy’ del programa en la que suelen realizar comparaciones de los invitados con otros jugadores.

Es entonces que en una de las preguntas Guizasola mencionó a ‘Paco’ Bazán, generando automáticamente una reacción de rechazo en la ‘Foquita’. “No seas malo, producción no sean malos”, dijo el exfutbolista. Penny trató de calmarlo, asegurando que Francisco también tuvo sus buenos momentos, por lo que era una pregunta válida. “Tu veías sus partidos por internet cuando estabas en Europa”, le recordó.

Sin embargo, el ‘10 de la calle’ continuó con sus actitudes de rechazo e incluso llegó a afirmar que no llegó a ver ni en la Videna. “Estás loco, no lo he visto ni en la Videna, te lo juro”, continuó. “Nunca me he cruzado con él”. Por supuesto, la misma producción del programa decidió incluir esta pregunta teniendo en cuenta que ambos exjugadores no se llevan de lo mejor desde hace algún tiempo.

¿De dónde surge el enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Paco Bazán?

Tras conocer estas declaraciones, ‘Paco’ aprovechó un espacio en el programa ‘Ni loco ni santo’ para referirse a las declaraciones de la ‘Foquita’ y mencionar que él no sabía que tenía algo en su contra. Además, recalcó el hecho de que él fue de las pocas personas que lo llegó a defender de las decisiones del Fondo Blanquiazul y de su enfrentamiento con Hernán Barcos.

Pero, al parecer, Farfán seguiría molesto con él porque en algún momento llegó a cuestionar sus amistades y, peor aún, que llegara a hablar sobre el cumpleaños de uno de sus hijos en un programa de televisión. “Se fueron a un yate y dije que no me parecía que era una fiesta para un niño de 15 años y que había que sufrir un poco más para conseguir las cosas”, dijo. “Desde ahí creo que hay un tema personal”.

Luego incluso se animó a retarlo a que lo invite a su programa para que puedan resolver cara a cara cualquier problema que tengan. “‘Cucurucho’ (refiriéndose a Guizasola) a ti que te gusta el carbón porque eres un señor ‘fogonero’, señor candelero, invítame pues”, comentó. “Ya está, listo. Para vernos las caras y solucionarlo”.