Paco Bazán contra Jefferson Farfán tras conversación con Cueva: “Es un quebrador de códigos de vestuario”

En el último episodio del programa que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, tuvieron como invitado a Christian Cueva, quien ha desatado muchas polémicas por sus candentes declaraciones. Ante ello, Paco Bazán se refirió sobre la entrevista que brindó ‘Aladino’ a los exfutbolistas, asegurando que su espacio parecía un programa de chismes, por lo que generó mucha controversia en las redes sociales.

¿QUÉ LE DIJO PACO BAZÁN A JEFFERSON FARFÁN?

Paco Bazán utilizó su programa ‘El deportivo en otra cancha’ que se transmite a través de ATV para comentar acerca de las declaraciones que brindó Jefferson Farfán y Christian Cueva en ‘Enfocados’, donde se expresaban sobre ‘Chicho’ Salas, exentrenador de Alianza Lima. De esta manera, el exjugador de Universitario no dudo en despotricar contra la ‘Foquita’ debido al contenido de su programa.

“Christian Cueva se sentó en el podcast del nuevo ‘plonso’ (soplón) del fútbol peruano. Jefferson Farfán se ha convertido en el nuevo contador de intimidades, un quebrador de códigos de vestuario. Me encanta que se sienten ahí, ellos viven una película equivocada, falsa y hacen pensar diferente al hincha de lo que realmente ha sucedido, lo que todos hemos visto en diversas ocasiones”, dijo el conductor de TV.

¿QUÉ OPINÓ JEFFERSON FARFÁN SOBRE CHICHO SALAS?

En el programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizazola, tuvieron como invitado a Christian Cueva que estuvo contando pormenores sobre su vida personal y profesional en el fútbol. Mientras se realizaba la entretenida entrevista, ‘Aladino’ tocó el tema de Alianza Lima y su contrato de 6 meses como prueba aduciendo que detrás de todo estaba Chicho Salas.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, dijo Cueva. Mientras que el ‘10 de la calle’ se atrevió a revelar el nombre: “Yo sí lo digo con nombre propio. ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó en el momento que estuvo conmigo de la manera correcta”.

Es importante mencionar que, Guillermo Salas entró a mitad de la temporada 2022 a Alianza Lima y lo retiraron durante el 2023. Mientras se encontraba asumiendo como DT blanquiazul, obtuvo el Torneo Clausura y la Liga 1 2022. En el siguiente año, consiguió el Torneo Apertura. No obstante, los malos resultados que se dieron durante el Clausura, la directiva íntima optó por retirarlo y contratar a Mauricio Larriera.