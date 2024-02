Paolo Guerrero debería llegar a Trujillo este martes 20 de febrero, según lo dicho por Richard Acuña, presidente de César Vallejo. Pese a que el jugador ya manifestó su intención de no cumplir su contrato, el directivo trujillano expresó que mantiene la esperanza de que sí respete su vínculo. En este contexto, un hincha del ‘Depredador’ le mandó un particular mensaje con el objetivo de convencerlo de que se ponga la camiseta de la institución norteña.

“Paolo, Trujillo te quiere más que al Shambar, quédate en la UCV”: el mensaje de un hincha a Guerrero para que juegue en César Vallejo

Este suceso se dio en medio del partido que disputaron Vallejo y Sport Huancayo, por la cuarta fecha de la Liga 1. El canal que transmitía dicho duelo, L1 Max, enfocó a este fanático del equipo trujillano que tenía una curiosa pancarta.

Este cartel decía el siguiente mensaje: “Paolo, Trujillo te quiere más que al Shambar, quédate en la UCV”. Los periodistas que estaban a cargo de la transmisión resaltaron lo hecho por el seguidor del jugador de la selección peruana.

(Foto: captura Liga 1 Max)

¿Qué dijeron los hinchas sobre el particular mensaje del hincha de César Vallejo?

Una vez que la imagen se hizo viral, cientos de cibernautas expresaron su opinión en redes sociales. “Paolo, piénsalo bien, te recibirá un pueblo que te quiere”, “Bien por ese hincha, no tiene miedo a expresar sus sentimientos”, “Paolo ya tiene decidido no jugar en Vallejo, por las puras es”, “Paolo se va a retirar en Alianza, no tengo dudas”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué señala el último comunicado de César Vallejo?

“Con fecha 17 de febrero del 2024, Cesar Vallejo FC comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzales la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legal para su renuncia, por lo que se mantiene la vigencia del contrato laboral. En virtud a ello se ha requerido su presencia en nuestra sede social el próximo martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, indica la primera parte del comunicado.

Asimismo, el mensaje emitido por la institución norteña continúa: “Hasta la fecha no hemos recibido respuesta o comunicación alguna por parte de nuestro futbolista ni de su abogado, por tanto esperamos contar con la presencia de Paolo Guerrero el día martes 20 de febrero en nuestra sede social ubicada en Trujillo”.

Qué más dijo Richard Acuña sobre la exigencias de Paolo Guerrero para jugar por César Vallejo

Hace unos días, Acuña aseguró que se tenía planificado el lugar en el que viviría Paolo y su familia. “También se alquiló una casa en Trujillo, y obviamente todos los colaterales que significaba la llegada de un jugador como Paolo, y obviamente la alerta que significaba para nosotros respecto al trabajo de seguridad. Sentimos que tenemos el pleno trabajo planificado para cumplir con las necesidades de cualquier deportista que quiera ser parte de la institución. Se habló hasta de los colegios que son parte de las necesidades que tiene como padre de familia”.

